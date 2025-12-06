保釋還剩4天到期！黃明志突曬憔悴近況照 不發一語

黃明志突然更新限動，洩漏近況。（圖／IG@namewee）

馬來西亞歌手黃明志，因捲入台灣網紅謝侑芯命案，由於他人在案發現場，嫌疑重大，雖然目前尚未查到實質證據，警方也僅能口頭保釋，禁止黃明志出入境。然而距離保釋期滿還有4天，今（6日）他終於曬出近況。

黃明志下午大約5點22分，突然在IG限時動態曬出自拍照，只見似乎躺在床上，憔悴的面容盯著鏡頭，看來心情仍有些無奈。背後還擺著她最愛的樂器。不過，黃明志並未打字，似乎只想透過照片和大家報平安。目前該則限動已經消失不見。

廣告 廣告

黃明志下午突然更新限動，意外洩漏保釋時間、沒有工作的憔悴近況。（圖／IG@namewee）

據了解，由於謝侑芯的驗屍報告和毒理報告尚未出爐，警方還無法交給檢察官審理，只好針對黃明志二度口頭保釋，自11月28日起，直到12月10日，為期14天。這段期間黃明志必須隨傳隨到配合調查。

雖然失去工作和生活經濟來源，黃明志依舊透過社群分享他的新歌。另一方面，還提供他和友人投資的飯店，為泰國南部爆發的洪災作為臨時避難所，並持續提供生活用品和資源給難民，強調泰國、馬來西亞一條心。

★未經判決確定，應推定為無罪。

更多中時新聞網報導

鄭亦真挺肚拍桌曆 為女兒取名燒腦

保健》家人與糖友聯姻 4成民眾搖頭

鯛魚排禁藥出大包 藍促邁道歉