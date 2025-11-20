保重！金馬獎大咖染A流 小島秀夫確定缺席「親筆信」致歉

日本導演小島秀夫感染A流，確定缺席金馬大師講堂。翻攝金馬獎IG



第62屆金馬獎將在本周六22日登場，但是金馬大師講堂活動近日登場，其中原訂擔任頒獎人的日本知名影人小島秀夫，今天（11／20）曬出親筆簽名的道歉信，表示自己罹患A型流感，臨時取消來台行程，台北金馬影展、大師講堂及頒獎典禮忍痛缺席，「對金馬節目組的各位，以及期待見面的粉絲們深感抱歉。這次無法實現，但我承諾未來一定會找一個合適的時間親自前往，把這次沒能做到的事補上。」

小島秀夫無法如期來台出席金馬活動，「大師講堂」活動也無奈取消，也確定無法上台與西島秀俊合體頒獎，讓不少粉絲都大嘆失望。

小島秀夫透過金馬影展單位公布一封親筆簽名信，字裡行間表明無法來台的遺憾與歉意，「原本非常期待明天起在台北金馬影展與粉絲們見面，但我今早出現發燒症狀，經醫院檢查後，被確診為A型流感。即使我已經接種疫苗並多加留意，仍然無法避免感染，因此我無法進行海外旅行，也不得不放棄前往台北金馬影展及參加頒獎典禮。」

針對金馬影展的相關活動，小島秀夫本來準備充分，他強調前一晚還在為這次講座電影勤做功課，「昨晚我才重新觀賞了原本預計進行映後座談的《衝鋒飛車隊》，所以我本人也感到非常遺憾」，而這次影展特別在活動期間安排放映小島秀夫心目中「五部有史以來最愛的電影」，「他們以滿滿的誠意規劃相關活動。我對金馬節目組的各位，以及期待見面的粉絲們深感抱歉。」

最後，小島秀夫也向台灣影迷許下承諾：「這次無法實現，但我承諾未來一定會找一個合適的時間親自前往，把這次沒能做到的事補上。」

