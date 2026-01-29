保障兒少受害者！政院拍板《刑法》修正：未成年性侵案20歲前不計追訴期

行政院會今拍板，明定性侵害犯罪成立日至被害人滿20歲以前，不計入追訴期時效期間。（圖／行政院提供）

行政院會今天（29日）通過《刑法》、《刑法施行法》部分條文修正草案，由於現行法規2006年以前所發生的強制性交、強制猥褻等性犯罪，追訴期為20年，修法後明定性侵害犯罪成立日至被害人滿20歲以前所經過的期間，不計入追訴期，並配合修正《刑法施行法》。

行政院長卓榮泰表示，《刑法》、《刑法施行法》修正草案，將函請司法院會銜送請立法院審議；《刑事訴訟法》第17條、第26條、第134條之1修正草案，由政院與司法院會銜函請立法院審議，本案送請立法院審議後，請法務部積極與司法院及立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成修法程序。

相關修正重點包含，針對性侵害案件，本次修法參考外國立法案例，於被害人滿20歲以前不算入追訴權期間，同時配合修訂《刑法施行法》以充分保障未成年時遭性侵害的被害人。

此外，為完善社會安全網、保障受處分人權益，《刑法》修正草案增訂假釋中亦進行監護的「刑中監護」制度；另配合《少年事件處理法》等相關法律，以及因應司法院釋字第812號解釋意旨，刪除感化教育及強制工作規定。

另有關《刑法》第211條、第212條修正草案部分，針對特種文書如護照等遭偽造或變造，侵害公共信用較一般公私文書更為嚴重，沒有適用較低刑度處罰的必要，故刪除現行規定，依各文書本質適用，並調整刑度，使法院量刑符合罪刑相當原則。

針對侮辱公務員部分，依照憲法法庭判決意旨，修正侮辱公務員罪須限於「足以影響公務員執行公務」範圍內才成立犯罪，另考量近年藉由網路或深偽之技術名譽權遭侵害程度更為重大，故新增加重處罰規定，以遏止犯罪，並完整保障民眾名譽權及人格權。



