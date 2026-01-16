保障入場者安全！2026台北動漫節公告Cosplay新規定：引發恐慌可限制入場

因應去年底發生的北捷隨機殺人事件所引發的公共安全疑慮，2026 台北國際動漫節正式公告最新 Cosplay 相關入場規範，明確指出，若裝扮形式經判定可能引發現場恐慌或影響維安，主辦單位將有權限制入場，甚至直接請離會場。

台北動漫節在 Cosplay 有新的規定 (Photo credit should read CFOTO/Future Publishing via Getty Images)

2026 台北國際動漫節將於 2 月 5 日至 9 日，每日上午 10 點至下午 6 點，在 台北南港展覽館一館舉行，預期吸引大量 Cosplay 玩家與一般觀展民眾進場。主辦單位中華動漫出版協進會於 1 月 15 日透過官方社群說明，因應北捷日前依隨機殺人案增訂的「高風險裝備拒載原則」，本屆動漫節也同步調整規定，以確保整體觀展環境安全無虞，並將與警方配合，加強現場巡邏與維安措施。

廣告 廣告

在服裝與儀容方面，主辦單位明訂禁止過度裸露的 Cosplay 造型，包括未穿著內衣、明顯暴露性器官等情形；同時也規範，若非基於醫療、工作或防疫等正當理由，配戴防毒面具、過濾式呼吸器、全面罩、頭盔或其他遮蔽五官、難以辨識身分的裝備，且經現場判斷可能影響秩序或引起他人不安，將被限制入場。

道具部分同樣列入重點管理項目。活動期間禁止攜帶外觀過於逼真的槍械、刀劍等仿真武器；大型或具尖銳結構的道具，在移動時必須拆解處理，避免影響動線或造成他人安全疑慮。若裝扮或道具整體呈現出高度武裝、恐攻聯想，並被認定具維安風險，現場人員可立即介入處理。

今年因應事件做出 Cosplay 相關規範（圖源：台北國際動漫節）

主辦單位表示，相關規範並非針對特定創作形式，而是以「是否影響公共安全與他人感受」作為判斷基準，期望在保障創作自由的同時，也讓所有民眾能在安心、友善的環境中參與 2026 台北國際動漫節。