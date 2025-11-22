保障再生製劑提供者權益 食藥署公告廣告新規定

（中央社記者沈佩瑤台北22日電）再生醫療開啟治療疾病新視野，為避免提供組織或細胞民眾誤上當，食藥署近日公告「再生醫療製劑組織及細胞招募廣告刊播辦法」，明訂不得刊播的內容、方式及地點如學校等。

再生醫療雙法包括「再生醫療法」、「再生醫療製劑條例」去年6月19日經總統賴清德公布，為台灣再生醫療發展，奠定更好基礎。預計2026年正式施行。

衛生福利部食品藥物管理署今年11月20日公告，訂定「再生醫療製劑組織及細胞招募廣告刊播辦法」，規定招募廣告得刊播與不得刊播的文字、言詞、圖畫或其他內容、招募廣告刊播方式及地點、廣告審查、有效期間及展延等。本辦法自本條例施行之日施行。

食藥署藥品組簡任技正楊博文今天告訴中央社記者，再生醫療製劑的提供者組織、細胞，涉及個人生物特徵、基因或遺傳訊息等重要資訊，為避免民眾重大權益受損害，且保障其意思自主，否則恐導致生命、身體及健康權益受損，故訂定這個辦法。

辦法中除了明訂申請刊播應檢附的審查資料外，還明列招募廣告應刊播內容，以確保招募對象取得充分的資訊；定明招募廣告不得刊播的文字、言詞、圖畫、影像或其他內容的規定。

楊博文表示，辦法同時定明招募廣告不得刊播的方式，保障招募對象意思自主；定明招募廣告不得刊播的地點，包括兒童及少年福利機構、高級中等以下學校及教保服務機構校園等，以確保招募對象的權益及安全受保護。

此外，因現行藥品廣告有效期間為1年，考量藥品管理一致性，再生醫療製劑組織及細胞招募廣告有效期間亦定為1年。（編輯：李亨山）1141122