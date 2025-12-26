保障勞工病假權 新制禁止不利處分

勞動部昨（廿六）日下午召開「一一五年度新制記者會」記者會，針對保薪資、顧家庭、助勞權、防職災、解缺工等五大面向進行說明。助勞權部分，勞動關係司長王厚偉表示，法律訴訟扶助會有新改變，勞工遇到勞資爭議透過調解去爭取權益，從明年元旦起，雇主不履行調解內容，而聲請保全或強制執行也納入扶助範圍。另外，勞動部保障勞工病假權，新制請病假禁止不利處分。

簡單來說，元旦起擴大勞工法律扶助範圍，勞動部指出，這次擴大經由勞動主管機關調解成立後，雇主未履行調解內容的勞資爭議納入訴訟扶助範圍，主要是考量調解成立後如雇主不願意履行，勞工必須進行保全或強制執行聲請程序，一般勞工恐因不諳法律術語或法院作業程序，導致多次往返法院耗費相當人力與時間成本，因此，這次擴大將該態樣納入律師代理及勞動事件必要費用扶助範圍。

另考量勞工向雇主提起訴訟後，恐遭雇主提起反訴請求損害賠償等，這次修正一併放寬將勞工作為反訴被告的爭議態樣納入扶助範圍。

病假權益保障方面，勞動部指出，為了讓勞工「真的敢請病假」，修正「勞工請假規則」，強化病假權益保障。明年元旦上路新制，新增「請病假禁止不利處分」及「明確請病假全勤獎金比例原則」。後續勞工一年內請病假未超過「十日」，雇主不能因此給予不利處分。

即使病假超過十日，人事考核不能單看病假，而是要有合理綜合考量。此外，請病假扣發全勤獎金部分，以按請病假日數依比例計算為最低標準。值得一提的是，這次修正延長經濟弱勢勞工生活費扶助期間，年滿四十五歲或領有社政主管機關核發身心障礙證明申請人，生活費扶助由原定最長扶助一百八十日，調整為最長扶助至二百七十日。

解缺工部分，勞動部指出，國發會修訂「外國人才專法」，修法重點包括副學士以上應屆畢業僑外生於延期居留兩年期間，在台工作免申請工作許可；世界大學排名前一千五百名外國籍畢業生從事專門性或技術性工作，免兩年工作經驗、世界大學排名前二百名外國籍畢業生直接向勞動部申請個人工作許可，以及外國高級專業人才及特定專業人才的外國籍配偶，得逕向勞動部申請個人工作許可。

勞動部已於今年十二月二十六日訂定「外國專業人才延攬及僱用法第十一條規定外國人申請許可及管理辦法」，規範世界大學排名前二百名外國籍畢業生直接申請個人工作許可相關規定。另外，勞動部推定跨國勞動力精進四大方案，配合推動的四大方案包含製造業加薪本勞增加移工名額、放寬外國技術人力留用上限、旅宿業及商港碼頭業海外引進外國技術人力及強化政府服務效能。