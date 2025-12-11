保障勞權！勞工請一天病假 雇主不得全扣全勤獎金、扣錢超出比例也違法

勞動部9日正式公告修正「勞工請假規則」，明定雇主扣全勤獎金不得違反比例原則，且勞工1年內普通傷病假未超過10天者，不得因請病假遭不利對待，新制將於明年1月1日上路。 圖：張良一／攝

[Newtalk新聞] 勞動部於本月 9 日正式公告修正「勞工請假規則」，明定雇主扣全勤獎金不得違反比例原則，且勞工一年內普通傷病假未超過 10 天者，不得因請病假遭不利對待，新制將於明年 1 月 1 日上路，藉此減少勞工「不敢請病假」的情形。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃琦雅指出，新規定增訂：勞工在一年內請普通傷病假未超過 10 天時，雇主不得因其請假而做出任何不利處分。這些不利行為包括：影響排班或選班、將病假列為負面績效、以病假作為調薪扣分依據，或要求勞工提出不合理的額外證明文件。若勞工因差別待遇提出檢舉，未來將改由雇主負責舉證其處置正當性。違反規定者，最高可處新台幣 100 萬元罰鍰。

在全勤獎金部分，新制度明確要求雇主扣款時必須符合「比例原則」，不得出現勞工只請一天病假就被全扣全勤獎金，或因當月未滿全勤就完全不發放的情況。黃琦雅舉例說明：若月薪 3萬 3,000元中包含 3000 元全勤獎金，勞工當月僅請一天病假，其餘皆正常出勤，雇主最多只能按比例扣發 100 元（3,000 元／30 日），而不能將 3,000 元全數扣除。

黃琦雅強調，即便勞工請病假超過 10 天，雇主在評核時仍應回到工作能力、態度與實際績效等核心指標，不能把「請假天數」當成唯一或主要的評量基準。

勞動部長洪申翰日前受訪表示，勞工請病假本就已承受半薪的收入減少，若全勤獎金再採「全有全無」的方式扣除並不合理。新制要求雇主最多只能依比例扣款，目的就是希望企業把勞工的健康權放在首位；畢竟員工身心良好，工作表現自然更佳。

這次修法，也同步強化勞工的家庭照顧權益。新制比照《性別平等工作法》，明確規定勞工因親自照顧家庭成員而請事假時，可採「小時」為單位請假，且雇主不得將其視為缺勤，更不能因此影響全勤獎金。

勞動部也整理出多項「不得視為缺勤而扣全勤」的假別，包括：婚假、喪假、公傷病假、公假、職災醫療假、產假、陪產假、生理假及家庭照顧假等。至於普通傷病假，雇主則應依實際請假日數按比例扣發全勤獎金，而不得一次扣光。

