保障原住民居住權中市府祭三大政策
台中市政府原住民族事務委員會7年來積極推動多元住宅支持政策，包括加碼原住民租金補助、保障社會住宅原民戶比率及原民老舊住宅修繕補助等三大政策，用實際行動改善原住民族居住環境與生活品質。
(見圖)訪視申辦租屋補助族人。
原民會說明，市府自110年起將原住民族租屋補助期間由原先6個月延長至12個月，並於113年起將補助金額由每月4,000元提高至5,000元，大幅減輕原民家庭租屋負擔，此舉讓更多原住民在外就學、就業時，能獲得穩定的居住支持。
在社會住宅配置方面，台中市社會住宅申請持續納入原住民族為優先保障對象，並逐步提高原民戶比率，以因應原民家庭在都市地區的實際需求，縮短居住資源落差。自市長盧秀燕上任以來，中市社會住宅原住民實際入住比例從早期不到5%，逐年穩定增加，自111年起即已超過5%，112年至114年間平均接近8%。114年族人入住社宅中，以西屯國安1期比例最高，約有7.69%，顯見社宅政策已逐步回應原民家庭的實際需求。
此外，建購修繕補助方面，市府與中央協力推動住宅建購及修繕補助，針對低收入、中低收入及一般原住民家庭，提供不同額度的補助方案。原先建購補助每戶最高20萬元、修繕補助每戶最高10萬元，自114年度起分別調增至24萬元與22萬元，補助力道大幅提升。自111年至今，市府已投入補助總額達4,496萬元，累計共有255戶原民家庭受惠，協助改善老舊住宅結構、提升居住安全與品質。
