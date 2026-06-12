將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

聯合國（UN）旗下的國際勞工組織（ILO）於週五通過歷史性決議，正式通過首個針對叫車、外送及電商等平台經濟從業人員的具體約束性就業標準公約，旨在保障全球數百萬名零工經濟工作者的核心勞動權益。

根據路透社（Reuters）報導，這項歷史性的公約在國際勞工組織（ILO）大會上，獲得了由政府、雇主與勞工代表組成的成員國大力支持，最終以406票贊成、8票反對、36票棄權的壓倒性票數通過。這也是國際上首次針對零工經濟（Gig Economy）制定具約束力的勞動標準。

廣告 廣告

該公約的核心目標，是將基本的勞動權利與保護延伸至平台工作者，涵蓋合理的薪資、工作安全以及社會保障等。不過，公約中也針對勞工的「就業身分」進行了區分，明確劃分了「自營作業者」與「受雇勞工」在保障適用上的差異。

此外，隨著外送與叫車平台高度依賴演算法管理，公約特別要求平台業者必須提高透明度，主動揭露自動化系統與演算法如何影響勞工的工作分配與權益。同時，在涉及「帳號停權」等攸關生計的重大決定時，平台必須允許人工介入審查，避免勞工權益遭到冰冷的系統演算法剝奪。

原文出處：保障外送與叫車司機 國際勞工組織通過首個零工公約

本文由AI協作，經編輯審核後發布