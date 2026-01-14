保障孩子健康平等！周春米宣布屏東跟進 營養午餐全額補助

屏東縣長周春米14日表示，為保障孩子的健康與平等權，從115學年度起，預計每年投入約8.2億元經費、全面補助屏東縣所屬高國中小學營養午餐費用，預計有5萬1000名學生受惠。（謝佳潾攝）

全台22縣市有18縣市營養午餐免費，對此，屏東縣長周春米14日宣布跟進，她說，為保障孩子的健康與平等權，在全面盤點財政狀況後，從115學年度起，預計每年投入約8.2億元經費、全面補助屏東縣所屬高國中小學營養午餐費用，預計有5萬1000名學生受惠，盼能減輕家庭負擔，讓屏東孩子在公平的起點上安心成長。

周春米稍早強調，營養午餐不只是填飽肚子，而是孩子健康、學習與發展的重要基礎，所以在全面補助營養午餐的同時，也確保不會排擠到其他教育經費，包括校園老舊校舎、操場、廁所改建、體育設施等，孩子的教育不打折！

她坦言，這是項極其艱難的決定，尤其在新版《財政收支劃分法》修法後，屏東縣的財政面臨嚴峻挑戰，行政院長卓榮泰日前提及可能必須舉債的6個縣市時，第一個點名的就是屏東縣，這正是縣府在決策時無法迴避的現實。

但在各縣市陸續宣布全面補助營養午餐後，截至14日前，全台22縣市已有18縣市宣布營養午餐免費，對此，周春米說，她一直在思考如何在「照顧孩子」與「守住財政紀律」之間謹慎前行，她擔憂跟著富有縣市宣布齊頭式平等的營養午餐政策、會排擠其他重要施政與照顧政策，但又不能讓屏東孩子落於人後。

在她與縣府團隊陷入思考與掙扎後，她深深知道身為「持家」的人的責任，因此在經過反覆權衡及縣府團隊精算評估後，決定優先守護孩子健康與平等權，比照其他縣市全面補助營養午餐，但同步要求團隊研議穩健的營養午餐配套措施，嚴格確保營養午餐品質。

周春米說，未來除尊重學童的表意權、持續推動午餐食材品質與班班喝鮮奶等政策外，也將全盤檢視現行營養午餐招標作業，以使用在地食材、支持在地農業為優先，加強嚴格查驗食材來源、製程管理與營養把關等機制，守護孩子的飲食安全與健康，讓政策優質上路。

