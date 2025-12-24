保障市民權益！桃園有線電視收費凍漲 基本頻道每月每戶510元

桃園市費率委員會決議115年度有線電視收視費用，維持基本頻道每月每戶510元。示意圖：截自freepik

桃園市政府有線廣播電視系統費率委員會決議115年度有線電視收視費用，維持基本頻道每月每戶510元；多元頻道分組方案、機上盒相關費用、弱勢與長繳優惠等，皆與今（114）年度收費標準相同；並期許業者持續落實企業社會責任，提供低收入戶免裝機費及免基本頻道收視費服務，提醒符合資格的市民朋友，向有線電視業者申請。

新聞處表示，為提供市民豐富且彈性之選擇，各有線電視業者皆提出5組多元頻道組合及服務方案，除了200元的A組方案與510元的基本頻道組之外，還有249到369元的中間包方案，以及530到999元以基本頻道組搭配其他頻道套餐、上網方案或錄影設備的視聽服務方案，滿足不同閱聽需求。

廣告

新聞處指出，桃園市費率委員會由消費者保護團體代表、傳播、財經、會計、法律、工程技術等領域專家學者組成，通盤審視業者財務結構合理性、網路建設投入資源、社會公益回饋、纜線附掛、服務品質與多元方案執行等情形，綜合評估收視費用之合理性，為桃園收視戶的權益把關。

新聞處表示，在缺工缺料壓力下，部分業者提出調漲裝機費之訴求，為保障市民權益，費率委員會仍決議機上盒裝機、復機與移機相關費用皆維持與114年度相同收費標準，包括主機安裝費1000元、復機費1000元（契約終止3個月後）或200元（訂戶暫停收視超過3個月）、單一分機裝機費100元（與主機同時安裝）或300元（於主機裝機後設置者）、室內移機費500元、室外移機費800元。

新聞處指出，為充分督導系統經營者提升服務品質，費率委員會同時通過9項附帶決議，包括滿意度調查、訂戶權益維護、公用頻道推廣，以及持續提供低收入戶免裝機費、免基本頻道收視費與上網優惠，提供中低收入戶每月基本頻道收視費半價優惠，並提供年繳以上收視戶至少120元折扣，以嘉惠用戶。

新聞處強調，因收視習慣改變，有線電視訂戶數逐年下降，經營環境充滿挑戰，有線電視業者仍積極提供良好服務，桃園今年有線電視整體服務滿意度為85.8%，高於費率公告附帶決議要求的75%，費率委員會期許業者在產業結構變遷下持續努力，兼顧有線電視產業發展與優化客戶服務。

【看原文連結】





