保障廠商鉅細靡遺、保障官兵含糊帶過 馬文君怒批本末倒置

立委馬文君日前在立法院外交國防委員會質詢時針對國軍服裝供售站採購案、軍博館延宕及美國軍售跳票等問題，痛批國防部「處處幫廠商講話」、罔顧官兵權益。

馬文君指出，國防部與廠商簽訂五年期、總額66億元的服裝供售站合約,竟保障廠商每年80%獲利,但對廠商供貨不足的罰則卻只有10萬元,比例嚴重失衡。她質疑:「以前開口契約時代都有廠商來標,為什麼現在要保障80%?為什麼不是70%、60%?」國防部官員答不出合理解釋。

更離譜的是,馬文君揭露陸軍採購毛巾定價高達110元,市價僅20至30元,價差高達五倍。她痛批官兵反映需要的尺寸經常缺貨,「M號一直訂不到」,但國防部卻說不出明確罰則,甚至連「累加多少點數可以解約」都無法回答。

馬文君也砲轟軍博館預算從17億暴漲到54億,工期從112年延到115年,國防部卻稱「進度超前」,「這是嚴重侮辱立法院」。她更揭露美國積欠台灣220億美元軍售款項,魚叉飛彈採購從五年期程拖延至12年,以「新郎官等不到西裝」比喻戰備急需武器跳票的荒謬。

馬文君並質疑有退役監管人員轉任廠商代表,要求國防部徹查利益迴避問題。她怒批國防部質詢前一天才提供6頁報告,內容空洞敷衍,要求重新檢討所有不合理採購條款,真正保障國軍權益而非廠商利益。

