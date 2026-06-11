保障性侵被害人！立院初審《刑法》修正 20歲前不計追訴時效

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立法院司法及法制委員會今日初審通過刑法修正案，為保障性侵被害人，20歲前不計追訴時效。 圖：翻攝自國會頻道

[Newtalk新聞] 立法院司法及法制委員會今（11）日初審通過《刑法》第80條修正草案等37案，明定性侵害犯罪自成立日起至被害人年滿20歲前所經過的期間，不計入追訴權時效期間，盼保障被害人尋求司法救濟的權利。全案無須交由黨團協商，後續將送院會審議。

司法及法制委員會今日併案審查行政院、司法院及朝野立委所提《中華民國刑法》第80條條文修正草案等37案，由司法院秘書長高金枝、法務部次長黃謀信等人列席說明。

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行政院與司法院提案指出，性侵害犯罪具有高度隱密性，若被害人在案發時身心發展尚未成熟，可能因心理創傷、對法律權利認知不足，或與加害人之間存在權力不對等關係，而未能及時向外求助或尋求法律救濟，導致日後即使有意透過司法途徑追究責任，卻因追訴權時效屆滿而無法實現正義。

為此，行政院及司法院提案明定，性侵害犯罪成立日起至被害人年滿20歲以前所經過的期間，不列入追訴權時效計算。朝野立委所提版本雖在立法技術及文字表述上略有差異，包括以「被害人成年前」或「受害者成年之日起算」等方式規範，但立法目的皆在於保障性侵害犯罪被害人權益，避免因時效限制而喪失追訴機會。

審查過程中，法務部次長黃謀信表示，希望採納行政院及司法院所提「被害人滿20歲前不計入時效」版本，認為規範較為明確易懂，也有相關立法例可供參考。

由於朝野立委均支持強化對性侵害犯罪被害人的保障，委員會最終同意依照行政院及司法院提案通過條文，明定性侵害犯罪成立日至被害人滿20歲前所經過的期間，不計入追訴權時效期間，全案無須交由朝野黨團協商。

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