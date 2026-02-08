保障新住民訴訟權益 連檢聘任首位馬祖語特約通譯 3

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

為保障馬祖人及相關在馬祖轄區涉訟大陸人民之訴訟權益，福建連江地檢署陳報福建高等檢察署金門檢察分署，遴聘曾任國小校長的王建華擔任轄區馬祖語首位特約通譯，金門高分檢檢察長毛有增日前蒞馬親頒聘書，馬祖人自此可以選擇以母語在法庭陳詞主張，落實司法近用，體現司法為民。

王建華出身教育界，自仁愛國小校長轉政務職，曾任連江縣民政處及產發處處長，目前擔任連江縣英語教學資源中心主任，長年推動馬祖語語言及文化不遺餘力，更榮任慶祝114年國慶大會馬祖語即席口譯員。

聘任儀式上，王建華應邀當場以馬祖語宣讀刑事訴訟法第95條被告權利告知事項，宣告司法近用便民在馬祖開啟新頁。

毛有增致詞時表示，提升司法近用便民措施，對不諳國語新住民之訴訟權益，提供司法通譯，使其得依其選擇以文字訊問陳述，及時採取各項妥適因應作為，以保障其等訴訟權益，為法務部既定政策。

馬祖語（maˇ juˊ ngy+），又稱閩東語，是連江縣（馬祖）固有族群使用的語言，依《國家語言發展法》為我國國家語言之一，屬閩東語侯官片，與福州話相通，但與台灣台語（閩南語系）不能互通。

連江地區居民及大陸配偶新住民（計66人）主要均使用馬祖語，此外，大陸地區沿海人民同為閩東語系，在馬涉訟而教育程度較低或較年長者，仍有不甚諳國語之情形。

為尊重在地語言使用之習慣及實際需求，促進新住民司法近用，有建置馬祖語通譯之必要。經連江地檢署陳報需求及舉薦，福建高等檢察署金門檢察分署自114 年12月16日起遴聘王建華在福建金門訴訟轄區擔任馬祖語通譯。

照片來源：連江地檢署

