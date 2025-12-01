保障新進醫護起薪 護理師全聯會挺改革留人才

（中央社記者陳婕翎台北1日電）衛福部長石崇良在中央社專訪指出，衛福部擬保障新進醫護起薪，護理師護士公會全聯會認為，這是醫護人力永續關鍵的一步，護理人力不是短缺、是被耗損，改善起薪才能留住人才。

石崇良近日在專訪中表示，護理這麼辛苦，至少要保障進門的薪水門檻，對於剛入職場、仍在訓練階段，且需要輪班的住院醫師，也盼訂出最低起薪。至於門檻如何設定，可以充分討論，以最低工資為基礎設定倍數，未來就有機會隨著最低工資調整。

中華民國護理師護士公會全國聯合會今天在臉書上貼文聲援，更指出長期以來，護理人力的困境並非「找不到人」，而是「人力被耗損」。若新進護理投入高責任、高風險的臨床工作，卻僅以最低工資起薪，無法吸引人才、也無法提高留任率，更影響整體照護品質。

護理師護士公會全聯會認為，石崇良提出的新進醫護起薪改革政策宣示，具備3項重大意義，第1是「肯定專業價值」， 護理是高度專業工作，起薪應反映專業訓練與臨床責任；第2為「有助留任穩定」， 合理起薪是改善護理流失率、提升照護安全的重要基礎。

第3就是「推動醫療永續」， 人力穩定，是醫療體系能走得長久、守護全民健康的關鍵。護理師護士公會全聯會將持續與衛福部合作，推動合理薪資、改善工作條件、落實護病比制度、提升環境支持，讓護理工作者能在一個安全、值得留下、看得到未來的工作場域發展。

護理師護士公會全聯會貼文有不少支持者留言，表達「希望台灣可以更重視護理師的專業給予值得的報酬，非低薪聘任，讓台灣的護理師可以更有意願留任」；但也有遲疑聲浪，認為新進人員有起薪保障，一直留守臨床的都離職，讓新進人員照顧病患。（編輯：陳清芳）1141201