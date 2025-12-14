保障毛寶貝安全！ 明年起家貓「未植入晶片登記」最高罰1.5萬元

動保處提醒，115年1月1日起，如未完成家貓植入晶片並辦理寵物登記的飼主，最高可罰1萬5000元。（圖／翻攝自新北市政府動物保護防疫官網網）

農業部公告，自114年（2025年）1月1日起，所有家貓都必須強制植入晶片，並完成寵物登記，如今1年的緩衝期即將屆滿，從115年（2026年）1月1日起，如未依規定完成，將依動物保護法裁處新台幣3000元至1萬5000元罰鍰。

新北市政府動物保護防疫處指出，日前汐止區一名廖姓飼主開門時沒留意愛貓動向，家貓趁機溜出家門，飼主找遍附近仍搜尋未果，隔天仁愛路辦公室附近上班的民眾發現貓咪，動保處獲報派員到場，先將貓帶回新店動物之家安置，後續經由晶片登記資料通知領回。

廣告 廣告

動保處表示，因飼主有落實飼主責任，提早辦理寵物登記，才能在第一時間找回愛貓，當下動保處人員也特別叮嚀，務必注意門窗防範脫逃，畢竟寵物獨自在外容易發生車禍或受傷，為了毛寶貝的安全，務必善盡飼主責任，以免發生無法挽回的遺憾。

動保處提醒，農業部已公告家貓自114年1月1日起納入強制寵物登記規範，1年緩衝期將於今年底屆滿，貓咪完成登記後不僅能健全寵物管理機制，更能在走失時透過掃描晶片迅速聯繫飼主，提高尋回機率；同時晶片也如同貓咪的身分證，有助落實源頭管理，避免遭受惡意棄養。

動保處強調，落實「登記、絕育、防疫」是每位合格飼主的基本責任，呼籲民眾盡快完成家犬家貓的寵物登記，否則於115年1月1日起，將依《動物保護法》處以3000至1萬5000元罰鍰。

動保處說，辦理寵物登記十分簡單，飼主只需攜帶身分證明文件，帶著愛貓前往寵物登記站植入晶片並完成相關手續即可；也可透過手機或電腦登入「寵物登記管理資訊網」飼主專區，隨時查看名下寵物的晶片號碼、絕育狀態及其他資料是否正確。除了一般寵物登記站外，動保處本部及8間公立動物之家均提供登記服務，方便民眾就近申辦。

此外，動保處也會在臉書專頁公布巡迴疫苗注射活動資訊，讓飼主隨時掌握最新消息，更輕鬆完成寵物晶片登記與疫苗接種，共同為毛寶貝打造更完善的保護網。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

Fed降息新台幣叩關31？ 專家揭走勢得看「這關鍵」

火燒樓她先拋狗！ 女子冒險救毛孩獲封「真英雄」

搭機遇到「行動電源起火」機艙冒煙！ 乘客嚇壞：第一次離死亡這麼近