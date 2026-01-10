保障清運人員安全 台中展開「袋中危機大搜查」
【記者陳世長台中報導】始除舊佈新之際，台中市政府環保局針對歲末大掃除期間垃圾產量激增的情況，全面展開「袋中危機大搜查」加強垃圾分類稽查，針對家戶垃圾袋中易潛藏的高風險物品加強宣導與抽查。環保局呼籲市民落實資源回收分類，將高壓容器、鋰電池及金紙香灰等具起火、爆裂風險的物品做好分類，以實際行動守護全家居住品質，並保障第一線清運人員的健康與作業安全。
為降低清運過程中的意外風險，環保局特別列出「五大危險物」清單，包括高壓瓶罐、粉狀物、鋰電池、家用清潔劑及金紙香灰等。此類物品若直接丟入垃圾車，在強力擠壓下極易產生火花、化學反應或復燃，引發火災或爆炸。透過「袋中危機大搜查」行動，清潔隊員會在清運現場主動關心並檢查民眾交運的垃圾包，及時攔截危險因子，落實「分類做得好，袋中無煩惱」的目標。
環保局表示，清潔隊員每天穿梭大街小巷，處理成千上萬袋垃圾，若民眾未落實分類，垃圾袋就可能變成多樣態的「隱形炸彈」。近期清運車輛起火事故多因高壓罐、鋰電池、打火機或未完全熄滅的灰燼造成，而垃圾車壓板擠壓到強效清潔劑時若破裂噴濺出更會危害隊員及民眾安全。透過搜查行動與現場衛教，希望建立市民「確實排空、獨立裝袋、主動提醒」的習慣，只有源頭分類落實，才能確保每位清潔隊員都能平安收運。
環保局特別提醒，香灰與金紙灰燼看似冷卻，實則極易復燃，若在自家屋內冒煙起火，後果將不堪設想。民眾交運灰燼前，務必先以水噴濕降溫，確認完全熄滅後再裝袋。此外，為避免家中長輩或小孩在整理垃圾時，被碎玻璃或尖銳金屬割傷或刺傷，請務必先以報紙加厚包裹並加註標示，這小小的動作能同時守護家人與第一線清潔隊員的安全。
而民眾若對物品分類有疑慮，可多利用市府環保局網站查詢最新分類規則。落實正確分類（特別是高壓瓶罐、鋰電池等危險物品）能有效防止清運時發生於清潔隊員或民眾自身安全的意外事件。
環保局長吳盛忠特別強調，清潔隊員是城市環境的守護者，安全防護不容妥協。透過源頭管理及確實分類，市府展現落實清運安全、杜絕意外事故的決心。誠摯邀請市民朋友從家庭垃圾袋做起，確實做好分類與危險物回收，讓清潔隊員能更安心地服務大眾，守護台中市的純淨與安全。
