保障營養午餐品質陳冠羽爭取編列正職營養師

基隆市教育處沒有正職的營養師協助學校營養午餐事宜，必須讓一般老師兼著做既不專業也不符合職位。市議員陳冠羽建請市教育處應編列正職營養師員額，以保障學生的營養午餐品質。

陳冠羽表示，未來各校勞動契約都要依法載明，即便如此也會出現同工不同酬的情形，各校工作內容不一樣也不會寫得很詳細。他以學校廚工為例，同樣是廚工工作任務已依法訂定不應不一樣，婦幼和學校的廚工都要相同；陳冠羽希望教育處能協同市社會處對學校主動就契約內容進行稽查和查核。

陳冠羽表示，幼兒園的營養師有編入人員，但是教育處卻沒有正職的營養師編列，若要確保學校營養午餐的品質有保障，除了學校有營養師外，教育處也應有正職的營養師。他不希望用商借老師兼做營養師的職務，造成業務專業不夠職位不對情形；建請市教育處研議增設正職營樣師留在教育處，協助進行學校營養午餐事宜。