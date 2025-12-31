保障移工勞動權益 中市勞工局提醒雇主：年資10年以上設立勞退舊制專戶

保障移工勞動權益，中市勞工局提醒雇主，移工年資10年以上、應設立勞退舊制專戶。（圖：中市府提供）

因應藍領移工在台工作年限放寬，未來可能實際工作至退休，台中市政府勞工局提醒雇主，依勞動部最新規定，民國115年4月1日起，僱用未取得永久居留許可的藍領移工，工作年資累計10年以上者，應依法設立勞工退休準備金舊制專戶，並按月提撥退休準備金，確保移工退休權益，避免因制度轉換，產生保障落差。

勞工局說，民國94年勞工退休金新制實施後，未取得永久居留的藍領移工，仍屬勞退舊制適用對象。依行政院勞工委員會（現為勞動部）95年12月15日發布的解釋令，當時因藍領移工在臺工作年限上限為6年，難以符合退休條件，雇主得免依《勞動基準法》（以下簡稱勞基法）第56條第1項規定，按月提撥勞工退休準備金至專戶，致使移工退休保障相對不足。

勞工局指出，隨《就業服務法》修正，藍領移工在台工作年限已放寬至最長12年（不含家庭看護工及家庭幫傭），並鼓勵表現優良者銜接成為中階技術人力，藍領移工實際上已有可能在台服務至符合退休條件。勞動部公告，自115年4月1日起，雇主僱用藍領移工，其工作年資達10年以上者，應依勞基法第56條規定，設立勞工退休準備金專戶，並按其每月薪資總額2%至15%範圍內，按月提撥退休準備金存入專戶。

勞工局說，藍領移工後續若轉任中階技術人力，但仍未取得永久居留許可者，因非屬勞退新制強制提繳對象，仍應繼續適用勞退舊制，由雇主依規定按月提撥退休準備金至專戶。

勞工局長林淑媛表示，藍領移工轉任中階技術人力後，與外籍專業人才相同，均不再受在台工作年限限制；凡符合勞基法第53條及第54條第1項第1款退休條件者，雇主均應自勞工受僱日起計算其工作年資。若勞工於116年成就退休條件，雇主應於115年底前完成退休金提撥金額估算，並於116年3月底前一次補足專戶不足差額，以保障勞工退休權益。

為協助雇主確實遵循勞退舊制提撥規定，中市勞工局將持續結合「宣導、輔導、檢查」三大策略，透過法遵訪視輔導及辦理宣導說明會，協助事業單位瞭解新規並依法辦理，落實保障移工及勞工退休權益。事業單位如有勞退舊制提撥相關疑問，可撥打專線（04-2228-9111分機35200），或至台中市西屯區台灣大道三段99號文心樓1樓新市政服務中心服務櫃檯諮詢，勞工局將提供即時協助。（寇世菁報導）