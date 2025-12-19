保障老農權益再升級 劉建國力推老農津貼2.0打造農民安心退休制度

▲保障老農權益再升級，劉建國力推老農津貼2.0，打造農民安心退休制度。(記者劉春生攝）

【記者 劉春生／雲林 報導】台灣以農立國，農民長年撐起糧食安全與國家發展。然而，從農人口卻持續流失，農民老化問題日益嚴峻。立法委員劉建國持續為農民發聲，今（19）日再度與多位民進黨籍農業縣立委召開「顧農民過好日」記者會，呼籲修正《老年農民福利津貼暫行條例》，推動老農津貼2.0，全面升級農民退休保障。

劉建國指出，台灣從農人口自108年的55.9萬人，至113年底已跌破50萬大關，僅剩約49.4萬人，短短數年間大幅減少，顯示農業勞動力流失已是國安層級的嚴重警訊。若農民無法獲得穩定且有尊嚴的退休保障，年輕世代更難投入農業，台灣農業將面臨斷層危機。

劉建國強調，立法院民進黨團在15日已召開記者會，呼籲《農民退休儲金條例》升級為2.0版，今天民進黨籍農業縣立委再進一步主張老農津貼同步升級，兩個2.0雙軌並行，才能從青農到老農、從務農到退休，建立完整、安心的農民保障體系。

劉建國指出，依衛生福利部公告，一般縣市最低生活費自105年的11,448元，至目前已提高至15,515元，成長幅度高達35.5%；然而老農津貼卻僅從105年的7,256元，歷經四年一調，至今僅調升至8,110元，成長率僅7.4%，且金額約只有最低生活費的一半。

劉建國直言，這樣的差距，對一輩子辛苦務農、為台灣農業付出的老農而言，極不公平，也難以維持基本生活尊嚴。因此，他主張必須與農業部等相關單位共同研議，訂定合理的津貼基數，並依照物價指數與最低生活費標準，建立滾動式調整機制，才能讓老農津貼真正跟得上生活成本。

此外，劉建國也特別指出，現行法規名稱中的「暫行」二字，長期以來讓農民感受不到制度的穩定與尊重。他已正式提案，要求在此次修法中一併刪除「暫行」，讓老農津貼成為長久、制度化的退休保障，而非權宜措施。

身為立法院立法院衛生環境委員會召集委員，劉建國表示，為保障農民權益，主動積極將於下週正式排審老農福利津貼相關修法案，期盼朝野凝聚共識，讓老農津貼順利升級2.0，真正落實「顧農民過好日」，讓農民務農更安心、退休更有保障。