保障薪資「外送專法」通過恐漲價？Uber Eats：可能產生連帶影響

保障外送員、消費者、平台各方權益的「外送專法」在立法院會三讀通過，內容包含每筆訂單不得低於45元，且須告知外送員預估報酬、取送地點，如同禁止疊單，過去Uber執行長庫斯洛沙希訪台曾指出，禁止疊單恐讓消費者多付20元成本；如今Uber Eats表示，最終版本可能對外送員、合作商家、消費者產生連帶影響，會持續與各界溝通、foodpanda也表示將展開溝通，因應可能的產業變動及市場衝擊。

外送專法三讀通過 規範外送員薪水、平台權力等事項

立法院6日三讀通過《外送員權益保障及外送平台管理法》，內容涵蓋外送員保險、薪資等權益，如平台應替外送員投保，包括團體傷害險及責任保險，未投保前外送員不得提供服務。而平台不得逼外送員強制排定上線時間，外送員拒絕接單或選擇下線休息，平台也不得有不利對待。

薪水方面，每單的基本報酬不得低於外送服務期間換算最低時薪的1.25倍且不得低於新台幣45元，並依最低工資調升比率調整。對外送平台營運也有做出規範，若平台變更、增補重要權利義務事項，應經過外送員同意，且不得以不利對待方式使其同意，未經同意公告者則沒有效力。

Uber Eats、foodpanda回應外送員專法

Uber Eats回應，樂見台灣推動專法討論。雖然最終版本可能對外送員、合作商家、消費者產生連帶影響「但我們尊重立法流程」，並將持續與政府及產業各界保持建設性的溝通，希望後續施行細則的討論能深入考量市場運作與產業需求、平衡多方權益。公司也強調，將持續以創新且具競爭力的方式，為所有平台使用者提供更可靠、高品質的服務。

foodpanda則表示，支持全面且廣泛討論外送專法，對目前三讀通過內容表達尊重，將陸續啟動各項營運模擬，並持續與各方溝通、因應可能的產業變動及市場衝擊，以確保消費者、店家夥伴及外送夥伴相關權益，持續提供最優質的服務。

