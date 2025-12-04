保障藥品供應穩定 行政院會通過修法強化藥品供應韌性

衛生福利部部長石崇良出席行政院會。行政院提供



為強化國家的藥品供應韌性，配合「國家藥物韌性整備計畫」就法制面進行規範，行政院會今(12/4)日通過衛生福利部擬具的《藥事法》部分條文修正草案及《藥害救濟法》第3條、第28條修正草案，行政院長卓榮泰表示，本案送請立法院審議後，請衛福部積極與立法院朝野各黨團溝通協調，儘早完成修法程序。

卓榮泰指出，本次修法強化必要藥品許可證持有藥商，應定期申報藥品供應情形之義務；賦予中央衛生主管機關於具有許可證之藥品有供應不足之虞時，得專案核准製造或輸入，以及於必要時適度調控藥品供應之法源依據；並將專案核准藥品納入適用藥害救濟制度，對於保障民眾用藥權益及藥品供應穩定，至為重要。

衛福部說，近年來由於疫情影響與藥品需求上揚，全球政經情勢變動及地緣政治風險亦可能對藥品供應鏈造成衝擊，導致國內外藥品供應時常出現緊張情事。因此，提升我國藥品供應韌性，已成為確保國家安全的重要一環，更是當前推動的重點工作之一。

衛福部表示，本次《藥事法》及《藥害救濟法》修法，對於強化中央衛生主管機關穩定國內藥品供應的相關措施，至關重要，有助於保障民眾用藥權益與健康。

