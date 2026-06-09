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即時中心／林韋慈報導

立法院近期研擬《刑事訴訟法》修正草案，民眾黨與國民黨立院黨團提出相關版本，引發法律界關注。相關草案內容包括對羈押要件進一步限縮，涉及被告勾串情形不得羈押、偵查中羈押期間縮短、偵訊與訊問時對身體拘束限制，以及搜索期間被告行動自由調整等規定。律師林智群則批評，「這個法律如果通過，至少5000-1萬個詐騙集團直接被放出來，藍白真的是詐騙集團的好朋友。」

《刑事訴訟法》引兩面聲音 林智群：犯罪集團成最大受益者

立法院司法及法制委員會預計11日審查民眾黨立法院團提出的《刑事訴訟法》部分條文修正草案，而國民黨團版本則由國民黨立委翁曉玲與林沛祥提案，兩者皆為保障犯罪嫌疑人權益，偵查中羈押期間原則上不得逾一個月。相關修法方向引發外界對於刑事追訴與人權保障平衡的討論。

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律師林智群則指出，在前台北市長柯文哲涉貪案、偽造罷免連署等案件後，為保障犯罪嫌疑人，偵查中羈押期間不得逾一月。若修法通過，最先受惠的除貪污犯外，與詐騙、毒品、黑幫等有高度勾串疑慮的犯罪集團也成最大受益者。

他更表示，這個法律如果通過，至少5000至1萬個詐騙集團直接被放出來，直批「藍白真的是詐騙集團的好朋友。」目前相關修法仍在立法院審議階段，各界對於制度設計仍有不同意見，後續是否通過及實際影響仍待觀察。

快新聞／《刑事訴訟法》修正草案 律師批

《刑事訴訟法》修正草案由國民黨立委翁曉玲、林沛祥提案。（圖／翻攝立法院網站）





快新聞／保障犯罪者權？藍白提《刑事訴訟法》修正草案 律師批：犯罪集團成最大受益者

律師林智群痛批因人設事而修法。（圖／翻攝林智群臉書）





原文出處：快新聞／保障誰？藍白提《刑事訴訟法》修正草案 律師批：犯罪集團成最大受益者

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