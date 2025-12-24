保障農民！丁學忠：老農津貼調高至1萬2千元

▲國民黨立委丁學忠呼籲，老農津貼調高到每月1萬2千元，保障農民生活。（圖／丁學忠提供）

[NOWnews今日新聞] 立法院衛環委員會今（24）日初審《老年農民福利津貼暫行條例》修正案，國民黨立委提案，調高老農津貼至每月1萬2千元，以因應物價高漲，真正保障老農生活。農業部長陳駿季答詢承諾，會對相關提案與物價調整還有排富機制，做通盤的檢討，津貼不足應該要提高，後續還需要跟行政院報告，確認後再將修正案送交立法院審議。

丁學忠說，近年物價持續上漲，基層農民退休生活日益艱困，現行老農津貼制度已明顯跟不上實際生活成本。他表示，老農津貼雖設有隨物價調整機制，但過去14年僅小幅調整數次，去年才提高至每月約8,110元，與主計總處統計超過2成的物價漲幅明顯脫節。多數老農沒有其他退休年金，僅靠津貼維生，已難支撐基本生活與醫療支出，政府應正視制度失衡問題。

丁學忠也以雲林海線選區為例指出，地方老農長年勞動，退休後普遍飽受職業傷害與醫療負擔，卻缺乏安穩保障。他主張，老農津貼應一次性調整至每月1萬2千元，補正多年通膨影響，讓實質購買力回到制度初衷。同時，現行土地與房屋排富門檻14年未調整，已嚴重脫離現實房價，導致僅自住、無收益的老農被排除，建議提高至1,000萬元，以避免制度性不公平。

