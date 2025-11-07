「保障遺囑自由」 兄弟姊妹特留分成保底藍委喊修法刪除

國民黨立委吳宗憲、黃建賓、張智倫今（7日）與台灣遺囑協會理事長劉韋德、副秘書長王敏華共同召開「刪除民法兄弟姊妹特留分，回歸遺囑自由」記者會。（吳宗憲辦公室提供／陳薏云台北傳真）

國民黨立委吳宗憲、黃建賓、張智倫今（7日）與台灣遺囑協會理事長劉韋德、副秘書長王敏華共同召開「刪除民法兄弟姊妹特留分，回歸遺囑自由」記者會。吳宗憲說，看到協會的倡議後，注意到修法的必要性，並已提出民法第1223條修正草案，刪除兄弟姊妹特留分，保障遺囑自由、確保繼承公平、減少爭訟。

吳宗憲指出，我國已轉為核心家庭，成年手足多各自生活；然而現行民法仍強制預留特留分給兄弟姊妹，等於「保底」，使多年沒聯絡的（含同父異母、同母異父）半血緣手足也可介入分配，本該溫情的安排，變成家人撕裂對打的戰場。

廣告 廣告

吳宗憲表示，現制還產生「單向不公平」，什麼意思呢？有子女的人，過世後他的兄弟姊妹可以繼承並享有特留分；但反過來，沒有子女的人，卻不能繼承有子女的兄弟姊妹。權利呈單行道。

吳宗憲並呼籲，多數先進國家縱仍保留特留分，亦多僅限配偶與直系親屬，我國應與國際趨勢接軌，此修正案兼顧尊重遺願、繼承公平、降低爭訟三目標，既回應民意，也維護家人長遠安穩；盼朝野共識推動，讓法律與時代對齊。

黃建賓指出，於情於理，遺產應優先留給真正與往生者有情感連結、曾照顧陪伴的親近家屬；但現行「兄弟姊妹特留分」卻讓多年疏遠、久未聯絡的手足也能突現分產，不僅可能違背遺願，還常引爆家庭衝突，相關案例屢見不鮮。

黃建賓表示，台灣遺囑協會先前在公共政策平台主張刪除「兄弟姊妹特留分」，獲七千多人響應。本次修法除回應民意，更以四目標為準：保障遺囑自由、確保繼承公平、減少家庭紛爭、接軌國際法治。

黃建賓也強調，刪除的是不合情理的「保底」特權，非否定手足繼承；「應繼分」保障仍在。修法旨在把財產最終決定權還給人民，讓法律不再優先保障疏離血緣，而是實際陪伴者。這項改革早該完成，盼各黨共同支持。

廣告 廣告

張智倫表示，公共政策網路參與平台逾7700人附議，顯見「手足保底特留分」應做調整。現代以核心家庭為主，手足互動不如以往緊密，強制預留分額壓縮遺囑自由與財產自主，也成為繼承紛爭與訴訟的導火線。

張智倫並指出，德、日多將特留分限於配偶與直系，兄弟姊妹不在其內。我國應修正《民法》第1223條，刪除手足特留分，讓分配依意思自治與順位運作，減少無謂爭訟，避免撕裂親情，回到常情常理。

台灣遺囑協會理事長劉韋德表示，協會長年服務發現，來諮詢預立遺囑的民眾中，約有五分之二受「兄弟姊妹特留分」困擾。我們在公共政策網路參與平台提出刪除建議，短期即累積近8,000人附議，顯示社會對現行制度不安與不滿；修法勢在必行，讓制度回到常情常理。

劉韋德說明，第一線常見手足爭特留分的真實悲劇，有過一個案例是：無子女夫妻相守一生，妻罹癌過世並立遺囑把唯一房子留給丈夫；不料同父異母的妹妹，主張兄弟姊妹特留分請求分割。丈夫因無力籌資只能出售多年自住的家。協會協助過程中，深切感受到遺屬的無奈與痛苦，也更堅定倡議修法。

劉韋德主張，改革目標很單純：刪除兄弟姊妹特留分、保留其第三順位繼承地位；回到「有遺囑從遺囑、無遺囑依順位」的基本秩序。國際經驗顯示，多數國家即使設特留分也僅限配偶與直系；韓國憲法法院已於去年宣示手足特留分違憲並即刻失效，值得我國借鏡。

改革不是否定手足情誼，而是讓法律制度回到常情，尊重實際共同生活與彼此依賴的關係。

【看原文連結】