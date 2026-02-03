保障馬祖人用母語訴訟 王建華受聘司法通譯

（中央社記者黃旭昇連江縣3日電）福建高等檢察署金門檢察分署今天聘王建華擔任轄區首位馬祖語特約通譯，檢察長毛有增親自頒發聘書。連江地方檢察署說，馬祖人可選擇以母語在法庭陳詞主張，落實司法近用。

福建連江地方檢察署今天發布新聞表示，馬祖語又稱閩東語，是連江縣（馬祖）固有族群使用的語言，依國家語言發展法為國家語言之一，屬閩東語侯官片，與福州話相通，但與台灣台語不能互通。

新聞稿說，連江地區居民及大陸配偶新住民主要都使用馬祖語；此外，中國大陸地區沿海人民同為閩東語系，在馬祖涉訟而教育程度較低或較年長者，仍然有些人對國語不熟悉。

為尊重在地語言使用的習慣及實際需求，連江地檢署說，有必要建置馬祖語通譯，經陳報需求與舉薦，福建高等檢察署金門檢察分署遴聘王建華在福建金門訴訟轄區，擔任馬祖語通譯。

新聞稿說，王建華自仁愛國小校長轉政務職，曾任連江縣民政處及產業發展處處長，目前擔任連江縣英語教學資源中心主任，長年推動馬祖語及文化。

聘任儀式今天舉行，王建華應邀當場以馬祖語宣讀刑事訟法第95條被告權利告知事項，宣告在馬祖開啟司法近用新頁。

新聞稿說，金門高分檢署檢察長毛有增致詞時表示，司法便民措施有助於不諳國語的民眾、新住民的訴訟權益；提供司法通譯，使其可依其選擇陳述，以保障訴訟權益。（編輯：李淑華）1150203