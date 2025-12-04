保障高中生入學 東灣州大、比茲堡學區合作

東灣州大(Cal State University East Bay)與比茲堡聯合學區(Pittsburg Unified School District)合作，提供符合條件的高中畢業學生可具有自動入學大學資格。

聖荷西信使報報導，比茲堡聯合學區與東灣州大合作，為符合條件的高中生提供更簡易進入大學的路徑。比茲堡聯合學區總監舒茲(Janet Schulze)表示，比茲堡聯合學區是康曲柯士達縣第一個與東灣州大簽署合作協議的學區。

舒茲在簽署合作備忘錄時指出，非常幸運附近就有一所好大學，方便學區學生就讀，並且有一個非常美麗的校園。這項已於今年秋天啟動的大學入學保障計畫，已接觸超過3200名符合資格的學生。東灣州大表示，每名學生都收到一封「錄取」(You′re in)信函，確認他們已被大學錄取。

東灣州大校長聖丁(Cathy Sandeen)表示，收到錄取通知的學生中、約有21%已經入學。他補充說明，這項直接錄取大學計畫，對東灣地區公立高中學生尤其有幫助，因為他們可能是家中第一個上大學的人。

比茲堡聯合學區有兩間高中：Black Diamond Continuation High School以及比茲堡高中(Pittsburg High School)。舒茲表示，目前比茲堡高中2026屆畢業生中、約有300名學生收到東灣州大的錄取通知。她說，學區也希望與其他大學合作，進行保障資格錄取計畫。學區期望聯繫沙加緬度州大以及聖荷西州大，探詢是否有類似合作項目。

比茲堡高中校長李察森(Reginald Richardson)表示，與東灣州大合作，不僅為符合資格學生打開另一扇門，也展現學區致力為所有學生提供公平教育機會的承諾。

除了比茲堡學區外，東灣州大也與海沃、聖利安住、San Lorenzo、New Haven、卡斯楚谷(Castro Valley)、屋崙等學區建立合作關係。

計畫將於2026年秋季擴展到其他學區，例如佛利蒙聯合學區(Fremont Unified School District)、海沃領導力學區(Leadership Public Schools Hayward)、納巴谷聯合學區(Napa Valley Unified School District)與Pivot特許學校。透過計畫，學生與家長受邀參加大學舉辦活動，可諮詢有關大學問題，包括取得個人化的獎助學金。

聖丁認為，計畫各項支持相當重要，東灣州大有80%學生可獲某種形式的財務援助，60%學生完全免繳學雜費，造福許多家庭。

