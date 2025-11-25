保障2,663公里污水系統運作 新北每年3 億元維護

【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市擁有超過2,663公里的污水地下管網，堪稱城市的超級「隱形工程」。為確保管線持續穩定運作，新北市水利局每年投入近3億元辦理系統化維護管理，透過巡檢與修復的機制，全力打造最安全、最可靠的城市基礎設施環境，守護超過 126 萬戶市民的生活品質。

水利局長宋德仁表示，目前新北市污水管線服務超過126萬戶，是城市運作重要的基礎建設，其穩定性至關重要。為提升設施效能，透過專業的「預防機制」，對人孔及管線進行巡查、預防檢視及異常修繕等作業，維持管線正常運作。

他說，對於使用達 10 年的老舊污水管線，市府採取CCTV檢視車或CCTV搭配聲納船等高科技儀器進行內部精準檢視。依據管徑大小、管內水量等條件，全面鎖定管線狀況，一旦發現腐蝕、破損等異常，即時啟動「區段整建」、「明挖換管」等高效工法修復，以落實「精準維護、高效修復」，確保 2,663 公里管網維持最佳狀態並延長使用壽命。

宋德仁指出，統計113年及114年截至9月共完成211.7公里內部檢視，其中8.57公里的污水管段已辦理「區段整建」並修復完成。透過持續巡檢與維護，不僅能減少污水回堵，更能降低道路塌陷風險，維護民眾行車安全，讓新北市民的生活環境更安心、更舒適。

他提醒，近期CCTV檢視與區段整建作業將於三重、蘆洲、新莊、板橋、新店等地進行，作業期間需占用道路，可能造成短暫交通影響，敬請市民理解並配合現場指引。

此外，水利局也呼籲民眾勿將廚餘、油脂、衛生棉等雜物丟入馬桶或水槽，避免造成管線堵塞與污水外溢，影響環境與增加公共維護成本。水利局將持續守護新北城市安全與市民居住品質，讓生活環境更安心、更舒適。