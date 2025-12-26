保險不符理賠資格！ 婦竟亮刀恐嚇 落網稱要「切水果」

高雄前鎮區一名婦人因保險理賠糾紛，持刀恐嚇保險公司人員，警方依現行犯逮捕。（圖／TVBS）

高雄前鎮區今天(26號)中午11點多，一名婦人要到保險公司，辦理住院理賠，但資格不符合理賠標準，婦人一氣之下竟然亮刀恐嚇，所有人被嚇壞，員工急忙疏散顧客，而員警到場後，婦人竟然辯稱這把刀是要用來「切水果」。

事發當時，保險公司內的所有人被突如其來的舉刀行為嚇得驚慌失措。員工們立即採取行動，疏散在場顧客，並有人在騎樓指揮大家後退，同時將婦人獨自留在公司內。警方抵達現場後，與婦人發生拉扯，而婦人竟辯稱刀子是用來「切水果」。在警方的勸說下，婦人情緒逐漸平穩，隨後被上銬帶回派出所。

事發當時，辦公室內所有人員被突如其來的行為嚇得驚慌失措，婦人落網後辦稱只是要「切水果」。（圖／TVBS）

面對媒體詢問對保險公司的不滿以及帶刀是否有預謀，陳姓婦人只是低頭不語。附近民眾描述了當時的混亂場景，表示婦人在公司內揮舞刀具，員工們紛紛逃出，並擔心她可能闖入聽不到動靜的客服中心，因此趕緊報警並將門關住，把人關在裡面。

復興派出所長陳勇旭表示，本案將依違反刑法第151條恐嚇公眾罪進行調查訊問後，移請高雄地方檢察署據以偵辦。這起事件讓人不禁懷疑婦人是否早有預謀，才會在包包裡藏刀。幸運的是，整起事件中沒有任何人受傷，警方將持續釐清案發經過，以還原事件的完整真相。

