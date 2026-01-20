保險公司臉好腫！公務員「A到車」 保險公司提告求償卻慘敗

記者陳佳鈴／苗栗報導

駕駛公務車執行公務時，倒車不慎撞傷民眾車輛。被害車主的產險公司代位求償，直接對林姓公務員提起民事訴訟索賠1萬3千元，不過保險公司卻吞敗。（示意圖－非該新聞事件／資料照）

苗栗縣泰安鄉公所一名林姓課員，日前駕駛公務車執行公務時，倒車不慎撞傷民眾車輛。被害車主的產險公司代位求償，直接對林姓公務員提起民事訴訟索賠1萬3千餘元。然而，苗栗地方法院審理後認定產險公司「告錯對象」，判決敗訴並駁回請求，理由是公務員執行公務造成損害，應走「國家賠償」途徑，而非直接向個人求償。

判決書指出，這起事故發生在2023年11月30日上午，林姓課員駕駛公務車於泰安衛生所前停車場倒車時，不慎擦撞宋姓男子的自小客車。宋男向投保的產險公司出險修復後，保險公司依《民法》侵權行為損害賠償，向肇事的林姓課員求償維修費1萬3665元。

看似合理的「欠債還錢」，在法庭上卻踢到鐵板。法官引用《國家賠償法》及《民法》相關規定指出，公務員於「執行職務」行使公權力時，若因過失不法侵害他人權利，被害人應向「賠償義務機關」即泰安鄉公所請求國家賠償，不得直接依民法向公務員個人求償。

法院認定，既然林姓課員當時是在執行公務，保險公司卻直接對「個人」提告，顯然於法不合，因此判決駁回保險公司之訴，且訴訟費用由保險公司負擔。不過，這筆錢並非要不回來，法官也提醒，產險公司仍可改循國家賠償途徑，向鄉公所請求賠償。

