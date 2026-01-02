保險套漲價能救生育率？陸稅制改革引發爭議
自今年元旦起，中國民眾購買避孕用品將需支付13%的銷售稅，而托育服務則獲得免稅待遇。這是全球第2大經濟體為提高國民出生率，而對稅制所做出的最新調整。
據《BBC》報導，這項稅制改革於去年年底公布，內容包括取消多項自1994年以來沿用的稅務減免措施。當年中國仍在嚴格執行長達數十年的「一胎化政策」，直至2015年。
改革同時規定，與婚姻相關的服務以及老人照護服務將免徵加值營業稅（value added tax，VAT），這也是更廣泛人口政策的一部分，其中還包括延長育嬰假與發放現金補助。
在面對人口老化與經濟成長放緩的雙重壓力下，北京當局近年來不斷嘗試鼓勵更多年輕中國人結婚，並促使已婚夫婦生育子女。
官方數據顯示，中國人口已連續3年出現萎縮，2024年僅有954萬名新生兒誕生。這個數字約為10年前的一半，當時中國剛開始放寬對生育人數的限制。
然而，對避孕用品課稅（包括保險套、避孕藥與避孕器具）已引發了對非預期懷孕（Unintended pregnancies）與愛滋病（HIV）傳播風險的擔憂，同時亦招致不少批評。部分民眾指出，僅靠提高避孕用品價格，遠不足以說服他們生小孩。
當1名零售商呼籲消費者在價格上調前囤貨時，1名社群媒體用戶開玩笑地表示：「我要現在就買夠一輩子的保險套。」另有人寫道，人們很清楚保險套價格，與養育孩子所需成本之間的巨大差距。
根據北京智庫「育媧人口研究」於2024年發布的報告，中國是全球養育孩子成本最高的國家之一。該研究指出，在高度競爭的教育環境下，學費支出居高不下，加上女性在工作與育兒之間難以兼顧，進一步推升了家庭負擔。
部分由房地產危機引發的經濟放緩也侵蝕了儲蓄，使無數家庭，尤其是年輕族群，對未來感到不確定且缺乏信心。
「我已經有1個孩子了，不想再生更多，」居住在中國河南省的36歲羅先生表示，「這就像地鐵票漲價一樣。當票價漲個1、2塊錢，搭地鐵的人也不會改變習慣，因為你還是得搭，對吧？」
他表示，自己並不擔心避孕用品漲價。「1盒保險套可能多花5塊、10塊，最多20塊。一整年下來也不過幾百塊，完全負擔得起。」
然而，對其他人而言，價格可能就是問題所在，這也是住在中國西安的趙女士所擔憂的。她指出，讓避孕這種「生活必需品」變得更昂貴，可能導致學生或經濟困難的人「選擇冒險」。她補充，這將是該政策「最危險的潛在後果。」
對於這次稅制改革的真正目的，觀察人士意見分歧。美國威斯康辛大學麥迪遜分校（University of Wisconsin-Madison）的婦產科高級研究員、人口學者易富賢（Fu-Xian Yi）認為，提高保險套稅率會影響出生率的想法「簡直異想天開。」
他相信，北京當局是在房市低迷與國債攀升的壓力下，導致「能收稅的地方就盡量收」。據悉，中國去年的加值稅收入接近1兆美元，約占全國稅收總額的4成。
華府智庫「戰略暨國際研究中心」（Center for Strategic and International Studies，CSIS）的研究員萊文（Henrietta Levin）則表示，對保險套課稅具有「象徵性」意義，反映北京試圖扭轉中國「異常低迷」的生育率。
她也指出，另1個阻礙政策成效的因素在於，許多措施與補貼需由債台高築的地方政府執行，而這些地方政府是否有足夠資源仍屬未知。萊文補充，中國鼓勵生育的方式也存在反效果的風險，若民眾認為政府對這種高度個人化的選擇「干預過深」，反而可能引發反感。
近期媒體報導指出，部分省分的女性曾接到地方官員來電，詢問其月經週期與生育計畫。雲南省的地方衛生局表示，這些資料是為了辨識潛在孕婦。
然而，這樣的作法並未改善政府形象。萊文表示：「中國共產黨幾乎無法克制自己不介入每1項它關心的決策，結果在某些方面反而成了自己最大的敵人。」
觀察人士與女性本身也指出，這個由男性主導的領導階層，未能理解支撐這些變化的深層社會結構，而這些現象並非中國獨有。
西方國家，乃至區域內的南韓與日本，同樣面臨人口老化、出生率難以回升的困境。研究顯示，原因之一在於育兒負擔多半由女性承擔，但也存在其他轉變，例如結婚率下降，甚至連交往與約會的意願也在減弱。
河南省的羅先生認為，中國的政策忽略了真正的問題：年輕人彼此互動方式的改變，這種改變愈來愈迴避真實的人際連結。他指出，中國性玩具銷量上升，正反映出「人們只是自我滿足」，因為「與另1個人互動，已經變成1種負擔。」
如今上網更容易，也更令人感到安心，因為「壓力是真實存在的」，羅先生透露「現在的年輕人承受的社會壓力，遠比20年前大得多。物質條件或許改善了，但對他們的期待也高得多，結果大家都筋疲力盡了。」
看更多 CTWANT 文章
曹西平猝逝遭疑「才一天冒屍斑不尋常」 殯葬業、醫師發聲打臉
《功夫》港星病逝享壽69歲！賣周星馳「如來神掌」紅成哏圖
交往7年遲不結婚！「父親剛過世」男友突提婚事 她一問原因氣炸分手
其他人也在看
中共不准跨年活動！上海人不死心「聚集倒數54321」 下秒全場尷尬了
雖然跨年活動已經結束，許多台灣人都還在回味跨年夜，無論是全台各地絢爛的煙火，或是討論度最高的台東跨年演唱會，都仍持續引發熱議，然而今年中國有多個城市卻取消跨年活動，包含南京、杭州、上海等大城市，商圈並沒有任何慶祝活動，網路上一段上海外灘跨年倒數的影片曝光，民眾聚集倒數「54321」下秒卻一陣尷尬。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 發起對話
兩岸開打「願讓自己或家人上戰場？」最新投票結果超震撼
兩岸關係緊張，中國解放軍東部戰區去（2025）年底在我國周邊實施代號「正義使命-2025」軍事演習，實彈射擊落點是有史以來距離台灣最近的一次，引起討論。據《遠見》最新民調顯示，有50.3%民眾認為5年內兩岸可能發生戰爭，若發生戰爭則有63.9%的人不願家人上戰場。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發起對話
張惠妹辦跨年被讚爆！嗨翻喊「後台有補飲料」 大合照網笑翻：烈酒女團
由天后張惠妹一手打造並親自擔任總導演的台東跨年晚會，31日晚間在台東登場，憑藉頂級卡司、流暢節奏與高密度演出內容，被觀眾與網友一致封為「全台最強跨年晚會」，相關片段在社群平台瘋傳，討論度持續延燒，讓大家笑聲他們是「烈酒女團」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 發起對話
霸凌全是假？張文恐怖「4大步驟」曝最終站竟早已選好
震驚社會的誠品南西店隨機攻擊案，造成4死11傷慘劇。警方調查嫌犯張文（27歲）背景，雖外界流傳其曾遭霸凌，但專案小組訪查後查無實據，加上其筆電遭焚毀且加密無法破解，確切動機至今成謎。警方公布張男縝密的「4大行動」步驟，證實其早已規劃從縱火、製造恐慌到隨機殺人，並將誠品6樓設為自己人生的「最終站」。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 發起對話
橋本環奈元旦強運爆棚！才第1天就開外掛 益智節目竟奪下1000萬大獎
日本人氣女星「千年一遇美少女」橋本環奈近年演藝事業持續攀升，不僅活躍於電影與電視劇領域，在主持與綜藝表現同樣展現多元實力。26歲的她仍保有童顏姿色。元旦當天，她登上富士電視台益智節目《百萬大富翁》（Quiz ＄Millionaire），沒想到首次在復活後的節目中，竟抱走最高獎金2000萬的挑戰者，她自己都當場嚇傻。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發起對話
2026國運籤抽中「下下籤」！詹惟中示警4件事
娛樂中心／張予柔報導今天是2026年元旦，新的一年剛揭開序幕，不少民眾依循傳統關注國運走向。命理老師詹惟中日前特地走訪廟宇，為2026年國運向神明請示，抽得第五十三籤「己丙下下」，籤象一出便引發關注。他直言，這支籤詩並非尋常警示，內容透露出的訊息相當嚴峻，提醒國內在新的一年裡，恐將面臨人心動盪與局勢變化，要謹慎以對。民視健康長照網 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
獨居者的悲歌！66歲曹西平驚傳家中猝逝 醫示警：「4現象」要注意
藝人曹西平28日凌晨在強震後在臉書感嘆發文，但其乾兒子後來卻聯繫不上曹西平，昨天（29日）深夜10時許，乾兒子報案指表示，曹西平在家中猝逝，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲。此事也凸顯獨居者的悲歌，醫師丁賢偉幫民眾歸納出4種可能的原因，讓大家平時能自我檢視。三立新聞網 setn.com ・ 3 天前 ・ 發起對話
男人過40歲「做5行為」害慘攝護腺！醫示警：嚴重恐導尿
隨著年齡增長，男性恐面臨攝護腺問題。泌尿科醫師陳鈺昕提到，男人過了40歲，攝護腺開始刷存在感，受到刺激衍伸出攝護腺肥大，天冷體溫降、飲食油膩、久坐不動、長時間騎車與藥物作用，都會加劇症狀，平時加強保暖、控制飲食、運動，有助於保養泌尿系統。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 發起對話
曹西平不收養乾兒子有原因？律師點破心碎真相 轟「這制度」太僵化！
「四哥」曹西平在29日猝逝後，吳姓乾兒子Jeremy悲痛指出，雖然彼此沒有法律認定的父子關係，但仍代為處理後事，這引發網友疑問，曹西平為何不乾脆收養兒子？律師指出，這其實是對民法的誤解，因為「收養是法律上的減法」，必須切斷與生父母的權利義務，實務上困難重重，更點出「真正的問題根本不在「為什麼不收養」，而是我們的繼承制度僵化，只承認『身分』，不承認『照顧』」！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
喝咖啡、茶不算補水？營養師點破真相 你被騙很多年了
「喝咖啡、喝茶不算喝水」這句話，你一定也聽過，甚至曾經拿來提醒自己或身邊的人。但這個流傳多年的說法，其實早就該更新了。與其糾結杯子裡算不算水，更重要的是整體一天的水分是否足夠，以及你怎麼喝、喝多少。對此，營養師趙強分享對咖啡和茶的誤解，好好重新認識「補水」這件事。 人體的水分主 要來自3個途徑 1、水和其他飲料 (Water and Other Beverages)這是最主要的水分來源，約佔總攝取量的70-80% 。對於一般的久坐成年人來說，這部分大約提供1575 mL（約 7 杯）的水分 。咖啡也可以被視為水分的來源之一，雖然咖啡有輕微的利尿作用；大眾常有誤解，以為「因為咖啡因有利尿做作用而不該算為水分來源。 2、固體食物 (Food)來自食物中的水分約佔總攝取量的20-30% 。這部分大約提供675mL（約3杯）的水分 。 3、代謝過程 (Metabolic Processes)這是人體正常新陳代謝過程中產生的水分 。這部分大約提供300 mL（約1杯）的水分 。 趙強強調，如果仍有人認為「喝咖啡不算水分」，其實也不必太糾結，只要在喝咖啡後記得適度補充白開水即可。至於引用「某某專家常春月刊 ・ 1 天前 ・ 發起對話
不堪長期當提款機？兒「忍無可忍」情緒失控持刀砍傷42歲父
桃園市龜山區於去年12月31日爆發一起人倫衝突。一名無業父親（42歲）因長期索討金錢，當日下午前往兒子經營的雞排店再次開口要錢，雙方爆發激烈口角。兒子一時情緒失控，持刀砍傷父親頭部，造成5公分撕裂傷。警消獲報趕抵將傷者送醫，並當場逮捕兒子，全案依殺人未遂等罪嫌送辦。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 發起對話
將「隱形戰機」打回原形！ 美批准對台軍售102億合約
美國國防部當地時間12月31日正式公告，軍工巨擘洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）獲得一份對台軍售合約，將為台灣空軍生產55具「軍團莢艙」（Legion Pod）紅外線搜索追蹤系統，合約上限金額達3億2850萬美元（約新台幣102.8億元），以滿足台灣空軍「急迫的作戰能力需求」。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
曹西平獨居猝死！ 醫列4現象呼籲民眾要注意
藝人曹西平昨（29日）晚間被發現陳屍在家中，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲，這也顯示獨居者平時獨自在家所會遇到的問題，台北醫院神經外科主任丁賢偉曾分享4種可能讓人昏迷的原因，提供民眾平時自我檢視。中天新聞網 ・ 3 天前 ・ 發起對話
李沛旭回歸演藝圈！「肌肉炸裂」嚇壞對手 球星看傻眼
李沛旭回歸演藝圈！「肌肉炸裂」嚇壞對手 球星看傻眼EBC東森娛樂 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
胡振東曝「中犯台美軍不登島」原因！他揪端倪：美國看不下去了
美國國防部前官員胡振東（Tony Hu）近日表示，若台海爆發戰爭，美國將不會到台灣本島，因為台灣有足夠防禦資源，美軍若貿然登島反會造成指揮混亂，引起外界討論。對此，心理諮商與跨領域工作者葉永銘認為，胡振東是美國派來「執行反心戰工作」的，美國大概看不下去了，才如此反常地直接介入說明中國入侵的難度。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 發起對話
元旦放假一天「凍」起來！全台急凍下探 10 度 週末天氣轉好、冷空氣接力到 1 月中
2026 年元旦假期即將到來，但計畫出遊或追曙光的民眾可得注意保暖與降雨影響。天氣風險粉專PO圖提醒元旦至下週一的天氣：受強烈大陸冷氣團影響，1 月 1 日週四元旦當天呈現「南北兩樣情」，中北部與東部因雲量偏多且有局部短暫雨，見到新年第一道曙光的機率偏低；相對而言，台中以南及台東地區為晴到多雲，是迎接曙光的最佳首選。天氣多一典 ・ 1 天前 ・ 發起對話
大谷翔平打電話確認參戰WBC 日本隊監督回想直言：整個人瞬間清醒
體育中心／徐暐喆報導WBC世界棒球經典賽明年三月將正式點燃戰火，日本隊方面大谷翔平先前確定參戰，日本隊監督井端弘和被問及接到大谷電話的心情，回憶直言：「整個人瞬間清醒。」FTV Sports ・ 1 小時前 ・ 發起對話
台版「戰斧」現身！雄二E巡弋飛彈罕曝光 國際智庫：老共根本不敢打
中共日前結束圍台軍演，兩岸軍事對峙態勢轉向檯面下的戰力博弈。三立政論《新台派上線》揭露，國軍近日疑似「半刻意」釋出多組海鋒大隊武器畫面，其中最引發外國軍事迷與智庫關注的，便是號稱能打到北京、射程達1000公里的神祕武器「雄二E」巡弋飛彈。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 發起對話
曹西平高血壓未就醫！醫揭「6食物」穩血壓 吃巧克力也有用
66歲藝人曹西平29日在睡夢中猝逝，確切死因尚未出爐，不過其乾兒子透露，曹西平生前患高血壓，卻未就醫。若要改善血壓問題，須從飲食著手，營養醫學專家劉博仁提到，適量補充高鉀食物有助於穩定血壓，例如黑巧克力、紅棗、花生，水果方面可選擇榴槤、釋迦、芭蕉。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
曹西平猝逝遭疑「才一天冒屍斑不尋常」 殯葬業、醫師發聲打臉
曹西平於12月28日清晨5時多發布貼文，提到自己經歷過921大地震後，面對地震已不再驚慌逃跑，而是選擇靜坐原地，「交給老天爺安排」。他直言，隨著年紀增長，「已經沒有什麼好想的」，感嘆人生無常，「天災人禍誰又可以躲得過呢？連過個小小馬路都有事情發生」，語氣中流露出...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 發起對話