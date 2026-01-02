保險套漲價能救生育率？陸稅制改革引發爭議

中國為提高國民出生率，祭出避孕用品加稅、托育服務免稅等政策。（圖／達志／美聯社）

自今年元旦起，中國民眾購買避孕用品將需支付13%的銷售稅，而托育服務則獲得免稅待遇。這是全球第2大經濟體為提高國民出生率，而對稅制所做出的最新調整。

據《BBC》報導，這項稅制改革於去年年底公布，內容包括取消多項自1994年以來沿用的稅務減免措施。當年中國仍在嚴格執行長達數十年的「一胎化政策」，直至2015年。

改革同時規定，與婚姻相關的服務以及老人照護服務將免徵加值營業稅（value added tax，VAT），這也是更廣泛人口政策的一部分，其中還包括延長育嬰假與發放現金補助。

在面對人口老化與經濟成長放緩的雙重壓力下，北京當局近年來不斷嘗試鼓勵更多年輕中國人結婚，並促使已婚夫婦生育子女。

官方數據顯示，中國人口已連續3年出現萎縮，2024年僅有954萬名新生兒誕生。這個數字約為10年前的一半，當時中國剛開始放寬對生育人數的限制。

然而，對避孕用品課稅（包括保險套、避孕藥與避孕器具）已引發了對非預期懷孕（Unintended pregnancies）與愛滋病（HIV）傳播風險的擔憂，同時亦招致不少批評。部分民眾指出，僅靠提高避孕用品價格，遠不足以說服他們生小孩。

當1名零售商呼籲消費者在價格上調前囤貨時，1名社群媒體用戶開玩笑地表示：「我要現在就買夠一輩子的保險套。」另有人寫道，人們很清楚保險套價格，與養育孩子所需成本之間的巨大差距。

根據北京智庫「育媧人口研究」於2024年發布的報告，中國是全球養育孩子成本最高的國家之一。該研究指出，在高度競爭的教育環境下，學費支出居高不下，加上女性在工作與育兒之間難以兼顧，進一步推升了家庭負擔。

部分由房地產危機引發的經濟放緩也侵蝕了儲蓄，使無數家庭，尤其是年輕族群，對未來感到不確定且缺乏信心。

「我已經有1個孩子了，不想再生更多，」居住在中國河南省的36歲羅先生表示，「這就像地鐵票漲價一樣。當票價漲個1、2塊錢，搭地鐵的人也不會改變習慣，因為你還是得搭，對吧？」

他表示，自己並不擔心避孕用品漲價。「1盒保險套可能多花5塊、10塊，最多20塊。一整年下來也不過幾百塊，完全負擔得起。」

然而，對其他人而言，價格可能就是問題所在，這也是住在中國西安的趙女士所擔憂的。她指出，讓避孕這種「生活必需品」變得更昂貴，可能導致學生或經濟困難的人「選擇冒險」。她補充，這將是該政策「最危險的潛在後果。」

對於這次稅制改革的真正目的，觀察人士意見分歧。美國威斯康辛大學麥迪遜分校（University of Wisconsin-Madison）的婦產科高級研究員、人口學者易富賢（Fu-Xian Yi）認為，提高保險套稅率會影響出生率的想法「簡直異想天開。」

他相信，北京當局是在房市低迷與國債攀升的壓力下，導致「能收稅的地方就盡量收」。據悉，中國去年的加值稅收入接近1兆美元，約占全國稅收總額的4成。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（Center for Strategic and International Studies，CSIS）的研究員萊文（Henrietta Levin）則表示，對保險套課稅具有「象徵性」意義，反映北京試圖扭轉中國「異常低迷」的生育率。

她也指出，另1個阻礙政策成效的因素在於，許多措施與補貼需由債台高築的地方政府執行，而這些地方政府是否有足夠資源仍屬未知。萊文補充，中國鼓勵生育的方式也存在反效果的風險，若民眾認為政府對這種高度個人化的選擇「干預過深」，反而可能引發反感。

近期媒體報導指出，部分省分的女性曾接到地方官員來電，詢問其月經週期與生育計畫。雲南省的地方衛生局表示，這些資料是為了辨識潛在孕婦。

然而，這樣的作法並未改善政府形象。萊文表示：「中國共產黨幾乎無法克制自己不介入每1項它關心的決策，結果在某些方面反而成了自己最大的敵人。」

觀察人士與女性本身也指出，這個由男性主導的領導階層，未能理解支撐這些變化的深層社會結構，而這些現象並非中國獨有。

西方國家，乃至區域內的南韓與日本，同樣面臨人口老化、出生率難以回升的困境。研究顯示，原因之一在於育兒負擔多半由女性承擔，但也存在其他轉變，例如結婚率下降，甚至連交往與約會的意願也在減弱。

河南省的羅先生認為，中國的政策忽略了真正的問題：年輕人彼此互動方式的改變，這種改變愈來愈迴避真實的人際連結。他指出，中國性玩具銷量上升，正反映出「人們只是自我滿足」，因為「與另1個人互動，已經變成1種負擔。」

如今上網更容易，也更令人感到安心，因為「壓力是真實存在的」，羅先生透露「現在的年輕人承受的社會壓力，遠比20年前大得多。物質條件或許改善了，但對他們的期待也高得多，結果大家都筋疲力盡了。」

