保險套課稅也沒用！中國2025出生率創建國最低 網諷：養娃更貴

戴口罩的婦女2023年1月帶孩子走在北京街道上。（美聯社）



中國為了讓民眾多生小孩，中共可謂手段用盡，不斷宣稱生小孩是愛國行為，反覆嘮叨新婚夫妻要做好生育規劃，甚至對保險套課稅。但年輕人說不生就是不生，導致中國2025年的出生率仍跌至千分之5.63，創下有紀錄以來的最低水準。

中國國家統計局19日公布數據顯示，2024年出生人數有954萬；2025年則有792萬人出生，出生率降到千分之5.63，創下歷史新低。同時，2025年有1131萬人死亡，這已經是中國連續4年超過出生人數，中國2025年人口減少339萬人至14.05億人。

紐約時報報導，中國國家主席習近平先前就呼籲建立一種「新型婚育文化」，要求官員員去影響年輕人對「愛情與婚姻、生育與家庭」的看法。地方官員緊接著就推出既生硬又笨拙的做法，不只追蹤女性的月經週期，還發布指引，要求減少在醫學上非必要的人工流產，促使民眾生育。中國甚至在1月1日取消已實施超過30年的避孕藥品、器材免稅待遇，因此保險套、避孕藥等用品須徵收13%稅金。

保險套變貴仍照買 年輕人：養小孩更貴

但不想生孩子的年輕人依舊不想生孩子，對官方政策集體冷處理。

28歲的朱先生（Jonathan Zhu）說，價格上漲對他的使用習慣影響不大，「我還是會用。」他也指出，推遲生小孩的原因是經濟壓力，而他26歲的女友胡小姐（（Hu Tingyan））也同意這樣的計畫，並說保險套變貴也不會影響她的人生安排，「我覺得現在（生小孩）還不是時候。」

中國社群平台上也有許多網友說，雖然保險套和避孕藥漲價很令人困擾，但還是比養個孩子來得便宜。

廣東一名律師柯朝政在社群媒體上揶揄說，「是哪位『天才』想出這麼高明的一招？」並指出，「國家用這麼含蓄的（subtle）方式催婚、催生，難道是怕我們這些做婚姻與家庭法律的律師要失業嗎？」

還有一些評論被官方主導的審查機構認定為過於煽動性，因而被從中國的社群媒體平台上刪除。

給錢也沒用！中國經濟不好 年輕人觀望

中國也祭出其他鼓勵生育的措施，包括向夫妻提供現金補助和補貼住房，但一樣為能帶來實質改變。加州大學爾灣分校（University of California, Irvine）社會學教授王豐（Wang Feng）表示，「到目前為止，來自其他國家的實證證據顯示，金錢誘因在提高生育率方面幾乎沒有作用。」

對許多年輕人而言，在經濟放緩與房地產危機之際，養育孩子的高昂成本尤其令人卻步。此外，青年失業率仍然偏高，許多應屆大學畢業生難以找到穩定收入，只能回頭依靠父母，而薄弱的社會福利體系也難以提供太多支撐。王豐說，「在中國面臨經濟困境的情況下，年輕人可能會選擇觀望，而這對提升生育率來說並不是好消息。」

雖然北京不斷祭出各種方式想拉高生育率，但學者指出，中國已經跨過一個門檻，而這個門檻就是，女人平均一輩子生育的子女數量已低到足以使人口開始萎縮時，想要逆轉生育率恐怕不太可能了。

少子化撞上退休低齡化 勞動力​加速流失

就在生育率不斷下滑之際，中國適齡勞動力人口正經歷突然且快速的下降，60歲以上人口數量預計將在2035年達到4億人。

60歲這個年齡就可以退休以全球各國來說偏低，雖然中國2025年去年首次自1950年代以來調高退休年齡，並計畫在2040年前逐步把法定退休年齡提高到：男性63歲、從事辦公室工作的女性58歲、工廠女性55歲，但這種退休年齡水準仍是全球最低國家之一。

而年輕人常常因為財務負擔沉重，對繳納公共退休金抱持抗拒態度。

