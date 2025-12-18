保險套課稅13%、官員電話問經期 中共政府拚生育率怪招惹議

記者蒲世芸／綜合報導

為了挽救持續探底的出生率，中國政府再出新招！據《衛報》18日報導，自明年1月1日起，首度對保險套及其他避孕用品課徵13%的增值稅（VAT），結束這類商品自1993年全國實施增值稅以來，長達30多年的免稅待遇，引發輿論熱議。

中國政府提出多項優惠政策，希望能提升民眾生育意願。（示意圖／翻攝自Pixabay）

祭出各項優惠政策

在長達30多年的「一胎化政策」後，中國近10年來政策急轉彎，陸續端出各種優惠政策，希望鼓勵民眾多生小孩。除了開放一對夫妻最多可生三胎，各地也嘗試補助試管嬰兒（IVF）療程、提供生育津貼，甚至有地方政府給新婚夫妻更多帶薪婚假，藉此「催婚又催生」。

不過，如今避孕用品變貴，卻讓不少網友看傻眼，甚至讓中共政府又被嘲諷。報導提到，有微博網友直言：「現代社會到底怎麼了？真的為了讓我們生孩子，什麼極端手段都用上了。」

新上路的增值稅法，除了對避孕用品課稅，也納入對托育服務與婚姻介紹服務的稅務優惠。今年，中國政府更首度編列900億元人民幣（約新台幣4千億元），推出全國性托育補貼方案，對3歲以下幼兒，每年補助3,600元人民幣（約新台幣1萬6千元）；上週也宣布，將把所有生產相關費用納入全民醫保給付。只是，這些誘因至今成效有限。

專家認為效果很有限

然而，除了祭出優惠政策，不少民眾也對於官方的一些舉動相當傻眼。就有部分地區女性反映，接到地方政府人員來電，詢問月經週期與生育計畫。中國媒體去年12月更披露，雲南一處縣市要求女性回報「上一次月經日期」，當地衛生單位解釋，這是為了掌握孕產婦狀況。

中國政府憂心人口老化與出生率低下問題。（示意圖／翻攝自Pixabay）

但相關消息一出，再度引發網路反彈。有網友諷刺表示：「今天要所有女性上報月經時間，明天就變成要回報性行為時間，後天還要在排卵期打電話催你…這本是『集體繁殖』。」

不過，專家普遍認為，對保險套課稅象徵意義大於實質影響。目前市面上一盒保險套約40至60元人民幣（約新台幣179元至268元），事後避孕藥或口服避孕藥一個月劑量則約50至130元人民幣（約新台幣224元至582元）。

廣東的人口學者何亞福指出，「現在中國的生育政策已轉向鼓勵生育，不再宣導避孕，恢復對避孕用品課稅，在政策邏輯上是說得通的」，但他也直言，「這項措施不太可能對提高生育率產生明顯效果。」

美國密西根大學（University of Michigan）社會學助理教授周韻（Yun Zhou）則分析，新稅制不太會改變民眾的實際決定，但釋放出政府「理想家庭行為」的政策訊號。她也提醒，若避孕用品取得變得困難，「負面影響最終會由女性承擔，尤其是弱勢女性。」

