「保險套」竟是防災包神器！醫揭6大實用功能 危急時甚至能救命

小小的保險套，不僅能維護性健康，還是意想不到的「防災包神器」！醫師指出，保險套在緊急情況下，竟有多達6種關鍵功能，包括儲水容器、防水袋、止血包紮工具、性健康防護、緊急導尿裝置，以及繩紮工具等多元用途，讓防災準備更加完善。

把保險套加入防災包中 達到基本衛生關鍵

泌尿科醫師呂謹亨指出，美國疾病管制與預防中心（CDC）在多份災難應變指南中，明確建議將保險套納入急難避難包中。這不僅是為了維護性健康，更因為保險套具備儲水、防水保護物品等多功能用途，在資源匱乏的災難環境中特別實用。

聯合國人口基金會（UNFPA）也指出，災難發生後性暴力風險升高，保險套能有效防止性傳染病與非預期懷孕。因此UNFPA經常在災後人道救援物資中配發保險套，作為基本衛生與健康保障的一部分。

保險套早已被列為「荒野生存五大神器」之一

呂謹亨提到，BBC Future在2014年發表的報導《The strange survival uses of condoms》中指出，保險套材質堅韌防水，是災難求生的萬用工具之一，可作為彈力繩、收納袋，甚至在緊急情況下可作為導尿裝置或壓力袋。《國家地理雜誌》NatGeo在2016年更將保險套列為「荒野生存五大神器」之一，稱其為體積小但功能驚人的工具，這進一步證實了保險套在極端環境下的實用價值。

保險套在防災時 有6大實用功能

呂謹亨整理出保險套在防災情境中的6大功能：

保險套可作為儲水容器，能裝約1公升水，但需用布包住避免破裂。 保險套它是理想的防水袋，可保護手機、打火機和重要證件免受水損。 在缺乏醫療設備時，保險套可當彈性繃帶使用，協助壓迫止血或包紮傷口。 在極端情況下，保險套可作為緊急導尿或裝便袋使用 保險套的材質具彈性，可作為繩紮工具或繩索，用於綁固物品。 災後常設有臨時庇護所，保險套可避免人口密集使性病與懷孕風險上升。

全面性健康防護 還需多管齊下

呂謹亨提醒，除了保險套在防災中的多元功能外，預防性傳染病還需多管齊下，學會正確全程使用保險套、儘快施打HPV疫苗、正確使用愛滋事前及事後預防藥物，以及DOXY PEP預防性抗生素的適當使用，才能提供全面的健康保障。

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源／呂謹亨醫師

