保險女業務偽造保單詐騙1500萬！年息6%儲蓄險成誘餌

嘉義地檢署今日偵結一起重大保險詐騙案，52歲林姓女保險業務員遭檢方依詐欺取財、偽造文書等罪嫌起訴。

根據起訴書內容，林女自民國107年12月起至108年8月期間，利用從事保險業務之便，向客戶謊稱公司推出年利率6%的優質儲蓄保險商品，詐騙保險金近1500萬元。

檢方調查發現，林女於108年6月間向張姓男子佯稱，其任職的壽險公司推出新型儲蓄保險，以1年為1期，年利率可達6%，期滿即可領回本金與利息。張男信以為真，於同年6月至8月間陸續投保多筆保險，以匯款及現金方式交付林女共計1220萬元。

廣告 廣告

為取信被害人，林女在住處使用電腦編輯壽險公司保險單文字及圖檔，偽造保險公司總經理印文，並自行繕打保險單起始日期、要保人及被保險人姓名等資料，製作出以壽險公司名義出具的假保險單交付張男。

案件曝光後，檢警在偵辦過程中發現另有被害人。黃姓女子向警方報案指出，林女自107年12月起至108年8月間，同樣以高利率儲蓄險手法，詐取其保險金約240萬元。

檢方深入調查後查明，林女在從事保險業務期間，曾向銀行貸款經營太陽能工程公司，但因經營不善，積欠銀行債務約800萬元。加上其他投資失利，急需大筆資金償還銀行本金及利息，因此鋌而走險，利用保險業務身分進行詐騙。

嘉義地檢署表示，全案偵查終結，依詐欺取財、偽造文書罪嫌起訴林女。關於未扣案的犯罪所得，扣除林女已返還2名被害人的部分款項外，檢方請求法院依刑法規定宣告沒收，如全部或一部分不能沒收時，應依法追徵其價額。

更多品觀點報導

南山人壽支持伯拉罕北勢群部落共生計畫3年 攜手信義房屋關懷原鄉

USPACE明年C輪籌資6億 執行長宋捷仁：2026登興櫃、損益兩平！

