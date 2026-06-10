保險業務員揪團假車禍、真詐保！靠PRP療程狠削200萬 23人遭起訴

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保險業務員揪團上演假車禍，狠削200萬理賠金。 圖：Gemini AI生成 / 張瀞文 製

[Newtalk新聞] 曾任富邦人壽保險公司業務員的陳姓男子，自2024年4月起夥同其他保險業務員、保戶及協助者共23人，於士林、北投、內湖等地製造6次假車禍，利用「PRP高濃度血小板血漿」全額自費療程可理賠，向多間保險公司共同詐領理賠金共200萬餘元。士林地檢署依3人以上共同詐欺取財及未遂罪嫌，起訴保險員、保戶等共23人。

檢警調查發現，陳姓業務員對投保、理賠流程瞭若指掌，並鎖定新型PRP療程作為詐保核心手段，治療方式是抽取患者自身血液，經離心分離後，萃取富含血小板與生長因子的血漿，再注射回受傷或疼痛部位，希望藉由促進組織修復來改善症狀，目前多屬全額自費治療，價格從數千元至數萬元不等。

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陳姓業務員與另外3名保險業務員，知道若投保多家意外險，或利用第三人責任險，再搭配高額自費醫療項目，就能向不同保險公司重複申請理賠，並利用高額的新型PRP療程大幅拉高理賠金。勾結15名被保險人及薛姓、潘姓、謝姓、林姓等4名共犯，選在深夜、無監視器的士林區劍南路、德行東路巷弄，以及北投、內湖等山區道路作案。

成員先將多輛機車以與人行道呈90度垂直方式並排停放路邊，再由其餘成員駕駛車輛佯裝不慎由後方或側邊撞擊，如同推倒骨牌般使並排機車連續傾倒，藉此製造集體受傷、多部車輛同時受損的假車禍。等員警到場提供道路交通事故當事人登記聯單後，眾人旋即前往台北市松山區一處骨科診所看診，要求施打高額PRP針劑。

保戶隨後拿著診斷證明書、自費收費明細收據，以及機車行配合開立的車損估價單，同時向富邦、華南、新光、三商美邦、南山等多家保險公司申請理賠，另有部分因保險公司察覺而未獲理賠。檢方認定，陳等23人分別涉嫌刑法三人以上共同詐欺取財、三人以上共同詐欺取財未遂罪等罪。

士林地檢署檢察官指出，陳姓、林姓、丁姓男子身為保險人員，「未思利用保險專業智識促進保險市場發展，反利用相關經驗從事犯罪」，建請法院對首謀陳姓男子每次犯行均從重量處有期徒刑3年6月，從業人員林姓、丁姓男子量處2年6月，共謀者林姓男子量處3年，其餘被告各量處2年及1年10月不等徒刑。

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