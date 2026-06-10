保險業務員揪團「自導自演假車禍」 狠削200萬「最夯自費療程」下場慘了

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士林地檢署。資料照。侯柏青攝



內鬼變穿針引線的詐保主謀！一名富邦人壽的陳姓保險業務員，因熟悉保險理賠漏洞，竟然揪團保戶與同行大玩「假車禍真詐財」，聯手詐領高達200多萬元的保險金。士林地檢署今（6/10）日偵查終結，將涉案的23人全數起訴，時對主謀陳男從重量刑3年6個月徒刑。

檢警調查發現，陳姓業務員對投保、理賠流程瞭若指掌。他深知旅遊意外險的審查標準較為寬鬆，若同時投保多家意外險或利用第三人責任險，再搭配高額的自費醫療，就能鑽漏洞獲得「重複理賠」。

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為了將理賠金額吸到最大，陳男還把腦筋動到健保不給付、全額自費的「PRP（高濃度血小板血漿）」療程上。他利用這種高額的組織修復自費項目，藉此大幅拉高理賠金。

陳男為了建構「必要性醫療」的假象，避免引起保險公司懷疑，索性開起詐保互助會。他在民國113年間，聯手吳姓、丁姓、林姓等3名保險業務同行，並找來薛姓男子等4人充當臨演，在街頭上演「互相追撞」的假車禍。

這群人「演完戲」後，先取得警方開立的交通事故聯單，再前往診所開立診斷證明與高額的自費收據，隨後兵分多路，同時向多家保險公司申請理賠。

天衣無縫的劇本最終還是露了餡。陳男等人先後瘋狂製造了6次假車禍，成功詐得200多萬元。不過，由於理賠頻率與自費項目太過異常，富邦、華南、新光等產險公司察覺有異、聯手提告，這起內鬼詐保案才徹底曝光。

士林地檢署認為，陳男等人身為保險從業人員，不思正道，反而利用專業知識鑽漏洞犯罪，惡意破壞保險市場秩序。檢方今(6/10)日依涉犯《刑法》詐欺取財等罪嫌起訴23人，並建請法院對主謀陳男從重量刑3年6個月，其餘2名涉案業務則求刑2年6個月。

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