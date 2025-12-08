保險業務難賺錢？她爆料主管為成交「跟大媽上床」 兩派網熱議

許多民眾日常生活常會接觸保險，以防不時之需。（示意圖／資料照）

許多人日常生活都會接觸到各種保險，以備不時之需。一位曾經入行保險業務的女子近日感嘆，很多業務資源人脈被撈乾，賺不到錢只能離開，或是為了成交退傭、用身體成交，貼文曝光後引發兩派熱議，許多保險業務紛紛反駁，認為是她遇到奇怪的人才會出現這種亂象，但也有人坦言保險業務門檻低，自然吸引各種人入行。

原PO在Dcard發文表示，過去她曾被朋友拉入保險業，考了一堆證照做了一年，最後卻是根本賺不到錢、還得去兼職，少數成交的客戶還會被前輩搶走，一開始就被吸乾身邊資源，後來她發現很多新人資源人脈被撈乾，賺不到錢只能離開，或是為了成交退傭或是用身體換成交，連同部門有型男主管都被老婆兼同事爆料，為了成交跟大媽上床，讓原PO忍不住感嘆很奇怪。

對此，許多保險業務紛紛反駁，「我覺得是妳遇到的人奇怪，不是這個圈子奇怪，我在這個行業做第五年了，我的家人也是做業務二十年多了，完全沒有遇過用妳說的這種方式」、「應該是妳加入的團隊選擇了這種方式吧，不要以偏概全」。

不過也有人認同，「必須要說，進入這個工作的門檻實在是太低了，只需要選擇題寫一寫，不會的還有機會猜對，過了70分就有證照，毫無門檻就會造成招攬人員過飽和，一堆不專業人士在那邊跟妳大談未來」、「保險、房仲、職軍門檻超低，根本沒有門檻誰都能做，當然老鼠屎一大鍋」。

