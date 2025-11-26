保險業匯率波動研討會 邀產官學來做意見交換

會計研究發展基金會今天(26日)舉辦「保險業匯率波動與公允表達研討會」，表達內部控制不僅在合規和外部財務報導方面具有價值，有效的內部控制可以說明組織明確宗旨，設定目標和策略，並在各種資訊朝信心和誠信的基礎上，實現永續增長。

會計研究發展基金會王怡心董事長表示，辦理這場研討會的目的在於保險業碰到匯率很大的變動，探究在這種情況之下，會計處理上要怎麼做比較好，因此邀請產官學研一起來做意見交換。首先會請會研基金會鄭丁旺校長做整個會計的處理看法與方法，接著會請產官學研各界專家，從他們的專業一起來做資訊的表達。

廣告 廣告

王怡心董事長表示，下午經過三個小時的研討會，希望能產生一些共識，提供給金管會的保險局作為政策參考，有共識後再繼往前，以提升保險業資訊透明度、保障保戶權益，同時兼顧資本市場監理的需求，期望能達成理想的結果。