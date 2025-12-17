保險業唯一！ AIA友邦人壽獲「健康職場標竿獎」金獎

AIA友邦人壽奪『健康職場標竿獎』金獎，由人資長廖穗芬領獎。

▲AIA友邦人壽奪『健康職場標竿獎』金獎，由人資長廖穗芬領獎。

長期致力於打造健康友善職場、推動員工身心平衡的AIA友邦人壽，在衛生福利部國民健康署舉辦的「114年績優健康職場與優良推動人員評選活動」中，榮獲 「健康職場標竿獎」金獎，成為唯一獲此殊榮的保險公司，與鴻海精密工業、瑞昱半導體等大型企業並列，展現金融保險業推動健康職場的領導力。本年度活動共吸引346個職場報名，最終選出 71個職場及人員，其中「健康職場標竿獎」金獎僅有 9家企業，AIA友邦人壽脫穎而出，彰顯其在員工健康促進與幸福職場建構上的卓越表現。

廣告 廣告

AIA友邦人壽總經理侯文成表示：「AIA友邦人壽始終相信，員工的健康與幸福是企業永續發展的基石。榮獲『健康職場標竿獎』金獎，是對我們長期努力的肯定，也象徵我們將持續以領導示範，推動全員參與，協助每位同仁實現更健康、更長久、更美好的生活。」

秉持友邦保險集團「健康長久好生活」的品牌承諾，AIA友邦人壽以 Feel Well、Live Well、Think Well、Plan Well 為核心，推動全方位健康方案，並由總經理率先簽署「健康企業承諾書」，象徵企業將員工健康視為核心策略，並以領導示範推動全員參與，展現AIA友邦人壽對幸福職場的長期承諾。

AIA友邦人壽持續推動多元健康措施，全面涵蓋身心健康、工作生活平衡與幸福感提升。透過與旭立基金會合作的員工協助方案（EAP），2024年使用人次達152人，較前一年成長逾一倍，顯示員工對心理健康支持的需求與信任度持續提升。同時，公司健檢參與率突破九成，較2022年增加16%，並帶來顯著的健康改善成果：代謝症候群比例下降6.2%，個人生活相關的過勞高負荷情況減少3.7%，顯示員工在自我健康管理上有明顯進步。

除了健康檢測，AIA友邦人壽全年舉辦22場健康活動，活動滿意度均超過4.5分，並透過「感恩夥伴日」、「家庭日」及「步出健康挑戰賽」等多元活動，累計吸引超過千人次參與，進一步促進員工的幸福感與凝聚力。另外，為協助員工打造工作與生活的平衡，公司更推行「Friday 4U」提早下班日、每日七小時工時及一個半小時午休，鼓勵員工在職場與生活中找到最佳節奏，實現身心健康的全面提升。未來AIA友邦人壽將持續打造多元、包容且支持性的企業文化，優化健康友善職場，協助員工實現「更健康、更長久、更美好的生活。