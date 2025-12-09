保險業好做嗎？新人「入行1年賺不到錢」踢爆暗黑內幕：帥主管和大媽上床換成交

一名保險業務員揭露業內「陪睡換成交」的黑暗面。示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay

保險雖然是不少民眾不可或缺的保障，能在發生意外時獲得一定的賠償，或是住院治療時不必煩惱醫療費用，然而保險行業出了名的競爭激烈，甚至出現飽和狀態，就有一名網友近日揭露保險業内幕，不只少數客戶常被前輩「撈走」，更聽聞有人為簽單不惜「以身換成交」，讓她質疑整個產業氛圍，文章曝光後頓時引起兩極熱議。

一名網友昨（8）日在Dcard上PO出一篇題為「多少保險業務死在沙灘上」的文章表示，她在很久以前被朋友拉進保險業，雖然考了一堆證照，但實際入行1年以來根本賺不到錢，還得靠兼職維生，就算有少數成功簽約的客戶，也會因為跟帶著她的前輩洽談，最後合約還是會被前輩撈走，久而久之身邊資源慢慢被吸乾。

結果原PO後來發現，其實不只她，許多人入行後都有資源、人脈被撈乾的經歷，最後賺不到錢只能離開，還有同行為了成交而提出退傭條件、用身體換成交，她也遇過同部門外形頗為有型的男主管被老婆兼同事爆料為了成交而不惜與大媽上床，離奇傳聞也讓原PO傻眼直呼：「完全看不懂，這個行業感覺很奇怪，不是正常工作？房仲也是，我媽媽一個客人是房仲，常常在外面跟看房的人過夜，真的很奇怪。」

PO文曝光後頓時引起熱議，許多網友認為行行都有本難念的經：「這個工作本來就不好做，看起來很專業從事的人大部分都不專業，每次要申請理賠都像在玩樂透不知道會不會中獎，可以做很久的人一定有他厲害的地方」、「選對行業很重要，跟對人也很重要」、「有賺到錢的業務，也有賺不到錢的業務，有正當方法成交的人，也有不正當方法的人，取決於自己想怎麼做。」

但也有網友分享過來人經驗：「保險、房仲、職軍 門檻超低，根本沒有門檻、誰都能做，當然老鼠屎一大鍋」、「去個保險公司找主任一堆人回頭」、「我是第2代，自己也做10多年了，版上那些指控都是真的！從以前到現在都一樣，依然會有這些問題，但時代不一樣，以前還會有業務侵佔的問題，現在也比較少了，不是所有業務都這麼爛」、「他們靠業績吃飯的當然為了業績拼啊，別說房仲保險，只要是銷售基本都有陰暗面，我認識做醫美的咨詢師、櫃哥櫃姐，很多認識糖爹糖媽的，尤其櫃哥，採菊花的人真不少，我第一次聽到的時候完全地鐵老爺爺看手機.JPG。」

也有同樣身為保險業務員的網友認為不應以一桿子打翻整艘船，這名網友表示，自己的家人也在業務行業做了20多年，但完全沒有遇過靠上述方式、條件來與換取客人成交的同行：「身邊每個人從早到晚都是認真到爆，提升專業、聯絡客戶、跑訪、盤整案件、準備資料，深怕自己學不夠學不足，來不及幫客戶做好規劃跟切合需求」。這名網友表示，賺不到錢的業務一定也有箇中原因，而在他看來應是環境音速佔3成、個人原因佔7成：「但真正會被淘汰的都不會願意好好面對、剖析自己那7成的原因。」



