保險業試辦乘車險訂閱制 搭小黃投保平均每趟1元

（中央社記者蘇思云台北4日電）民眾平常熟悉的訂閱制是使用串流影音與外送平台等，保險業也嘗試推出訂閱制服務。保誠人壽攜手55688台灣大車隊推出「行車保護傘」，首創訂閱式投保，不同於保險過去以月繳、年繳為主，民眾用APP叫計程車時可決定是否投保並按次付費，這項服務獲金管會核准試辦1年。

保誠人壽今天攜手55688台灣大車隊舉辦行車保護傘合作記者會，包括保誠人壽總經理王慰慈與55688集團董事長林村田皆親自出席。

王慰慈表示，2024年開始跟55688台灣大車隊合作，透過導流方式引導客戶網路投保，這次進一步合作，推出業界首創訂閱式投保計程車搭乘隨身險業務，把UBI（依實際使用計費）概念導入人身保險。

王慰慈會後接受媒體聯訪時指出，金管會保險局積極鼓勵業者創新，這次試辦業務前後溝通約1年，獲主管機關大力支持，保險局希望可以做到非常碎片化的投保服務並確保個人身分驗證，保誠人壽看準計程車應用場景，推出訂閱式投保服務。

王慰慈解釋，此次服務訂閱時不用錢，乘客用APP叫計程車後，可決定是否啟動保障、才需付費，每趟車程平均僅需保費1元，若啟動保障後，保障範圍為乘客開門上車起到目的地下車為止，最後抵達目的地時，保費連同車資再一起付費。

媒體關注預期多少乘客訂閱服務，王慰慈指出，目前主要針對55688台灣大車隊的個人用戶提供服務，以會員規模估算，希望有機會上看百萬戶訂閱。試辦為期1年，將努力達到承諾金管會的訂閱人次、啟動保障人數等，試辦結束後，未來將視成效，再決定是否調適法規，才可以成為正式服務。（編輯：黃國倫）1150204