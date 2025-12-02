保險業雙i時代來臨 保發中心提接軌後3挑戰

（中央社記者蘇思云台北2日電）保險業明年接軌IFRS 17與新一代清償能力制度（TW-ICS），壽險公會理事長陳慧遊今天表示，接軌後如同保險商品從本土賣場轉換到國際化賣場。保發中心認為，明年接軌後還有3大挑戰，包括過渡期間資本壓力、台美利率變動不一致與新商品的轉型挑戰。

政大商學院保險業永續發展研究中心今天下午舉辦「明月過後－雙i時代的來臨」研討會。

金管會保險局長王麗惠致詞時表示，下個月起保險業迎來雙i時代，一個是IFRS 17（國際財務報導準則第17號保險合約），一個是新一代清償能力制度（TW-ICS），這也是2003年實施保險風險資本額（RBC）制度多年來，迎來新的清償能力制度，金管會10月宣布ICS過渡措施，也規劃在地化措施，讓新的清償能力制度可兼顧本土市場特性，反映台灣保險業經營狀況。

王麗惠表示，希望引導保險業在過渡期間強化資本、增加韌性，後續也研議資產負債管理改善措施，引導保險業精進財務體質，透過一系列措施，達到金融穩定政策目標。

壽險公會理事長陳慧遊致詞時表示，保險業面臨雙i時代的來臨，如果用生活化的比喻，就像現行市場上的保險商品從本土化的賣場，轉換到國際化的賣場像好市多；就算接軌國際也不能都賣國際產品，還是要賣在地民眾喜歡的產品，感謝金管會也聽到業界心聲，提供在地化措施。

陳慧遊指出，環境轉換帶來的影響也不容忽視，不論是商品訂價是否符合外界青睞，還是如何監控市場相關訊息，都是新模式新學習。雙i時代確定來臨，期許保險業可以挺過寒冬，更懂得春天溫暖，也把保險溫暖傳遞給民眾。

保發中心總經理詹芳書觀察，台灣面臨市場需求、資本市場侷限等獨特經營環境，使壽險業者面臨結構性的經營挑戰。保險業明年接軌後，透過凈資產與部分風險的過渡性措施，可有效解決接軌時一次性的鉅額資本壓力。

不過，他認為還是有3大挑戰待解，一是過渡性措施在接軌後逐年退場，過渡期間仍帶來一定的資本壓力，可能也還有其他風險隨環境增加；二是台美利率變動不一致，對於淨值與自有資本波動挑戰猶存。

詹芳書指出，三是新商品貢獻度將是業者過渡期間重要資本來源，新商品設計與訂價需要綜合考量新制下獲利與風險需求，新商品轉型能否成功也取決於市場與通路的接受度，是否還會產生新問題也值得關注。（編輯：楊蘭軒）1141202