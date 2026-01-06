保險業4.3兆銀彈 三箭助射公建

立法院財政委員會今日（7日）排定「如何引導國內資金投入公共建設」專案報告，據金管會報告，保險業投資公建距離法定上限還有4.3兆元，未來將朝3大方向引導。（本報資料照片）

為了讓龐大保險業資金去化，立法院財政委員會今日（7日）排定「如何引導國內資金投入公共建設」專案報告，由金管會主委彭金隆、財政部長莊翠雲負責說明。根據金管會報告，保險業投資公建距離法定上限還有4.3兆元，未來將朝3大方向引導，包括修法開放投資長照、投資五大信賴產業，提供降低風險係數的獎勵等。

財政部也有好消息，114年民間參與公共建設金額首度突破3000億元，初估達3300億元，創歷史新高紀錄。原本到去年11月中民間參與公共建設僅113件，民間投資金額1442億元；但是短短1個多月間，各級政府完成多項公建招商簽約。其中以新北市十四張聯合開發案投資金額達800億元，社會矚目；另有新竹縣湖口物流中心，投資金額百億元與台中市文山焚化爐投資金額約90億元。

根據統計，到去年第3季止，保險業資金33.5兆元，投資含不動產地上權及有證券等相關不動產標的已經達到6430億元，不過符合《保險法》第146條之5專案運用、公共建設及社會福利者僅1610億元，占保險資金0.5％。據計算，保險業還有4.3兆元可以投資公共建設。

金管會未來會針對3方向檢討修正法規、鼓勵保險業投資公建。首先為鼓勵保險業投資銀髮及長照相關事業，研議開放保險業依保險相關事業規定投資與保險業務連結的長照服務。

此外，金管會也正在研議修正法令開放保險投資、融資半導體、人工智慧（AI）、軍工、安控、次世代通訊五大信賴產業，並研訂五大產業的鼓勵投資方案，鼓勵保險業投、融資五大信賴產業。

第三，金管會正在研議保險業投資創投事業，如果在500億元以下，就可以適用較低的保險風險係數；及保險業透過私募股權基金，或者創投事業一定比例投資公建、社福事業及基礎，可以比照100％投資的低風險係數1.28％的規定，降低保險業投資公建的成本壓力。