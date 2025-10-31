保險箱被小偷搬走！高雄79歲婦損失240萬 孫怒批：超扯

高雄市小港區鳳西街30日發生一起竊盜案，有民眾在網路上發文表示，自己高齡79歲的奶奶下午外出5個小時後返家，發現自家的保險箱整個不翼而飛，被小偷闖空門搬走，總損失估計達240萬元，引發家屬對社區治安的強烈不滿。

民眾在網路發文，家中居住在高雄小港高齡79歲的奶奶家中遭竊賊闖空門，把保險箱整個搬走，財物損失高達240萬元。（圖／當事家屬提供）

根據警方調查，王陳姓老婦事發當天下午3時外出，晚間8時返家，赫然發現屋內被翻得凌亂，整個保險箱已被竊走。王陳老婦的孫子也在社群平台Threads發文表達不滿，連批三次「超扯」，質疑台灣治安狀況，「可以直接從大門闖進去搬走保險箱，而且是在光天化日下」。他指出，奶奶從年輕到老住在該村莊已被偷超過數十次，幾乎每次報案都沒有結果，「這次連保險箱都整個搬走」。他特別批評該區域「左右都沒有公共的監視器」，認為「裝設監視器不是口號，是保障居民安全的基本措施」。

對此小港分局表示，30日晚間8時20分有接獲王陳婦人報案，經初步調查，民眾出門時有上鎖大門且未遭破壞，保險箱還特別用窗簾遮住，但仍被竊賊發現並搬走。警方已採集現場相關跡證送驗比對，並擴大調閱公家監視器及附近商家、民宅監視器，積極追查可疑竊賊。

對於家屬在網路上控訴社區已遭竊十多次的說法，警方澄清，「查該路段自2023年迄今，受理報案竊盜計有1件，並無民眾所述數十件情事」。警方也強調，周邊路口確實有監視器，但未錄到有助破案的畫面，目前已將採集的跡證送驗比對中。

據了解，王陳老婦損失的200萬元郵局定存單已掛失，目前警方正以刑法加重竊盜罪積極偵辦中，並持續擴大調閱周邊監視器追查可疑人士，盡快釐清案情全貌。

