保險藏「隱形陷阱」！ 他曝很多人沒注意「關鍵一點」：保單會失效

保險藏「隱形陷阱」，很多人都沒有注意到。示意圖／PhotoAC

台灣人對於買保險的接受程度相當高，以2021年的世界排名來看，台灣的保險滲透度是全球第3高，保險密度排名全球第13明，美國都只有台灣的一半。但是，年輕時買的保險，到年老時需要用到醫療費時，如果沒有注意「關鍵一點」，保單恐怕失效，再沒有任何保障。

營養師蘇哲永在臉書粉絲頁「蘇哲永 藍鯨營養師 ft.吞嚥&長照這條路」發文指出，在病床錢，常聽到子女會對父母說：「別擔心，醫藥費我們有保險。」大家總以為，年輕時買的保單，是一輩子的護身符。蘇哲永提醒，要翻開保單，查一下關鍵的「最高續保年齡」。

廣告 廣告

他說，因為在台灣，絕大多數的「醫療險附約」，（住院、手術、實支實付的主要理賠來源）其實都有年齡上限。最常見的，是到75歲；有些早期的保單，甚至只到65歲！

這代表，當你和家人進入了最需要醫療保障的年紀時，那張繳了20、30年的保單，會自動、合法的跟你說再見。

為什麼會有「75歲天花板」？

時代的平均壽命：在20、30年前，台灣人的平均壽命，大約就是75歲上下。對當時的社會來說，「75歲」已經是高壽。保單設計到75歲，符合當時對「終身」的想像。

醫療技術的限制：過去的醫療技術，不像現在這麼進步。很多疾病，在75歲之前，就已決定了終點。保險的風險計算，自然也是基於當時的醫療水平。

風險控管的策略：在一個數據不夠充足的年代，將續保年齡定在一個相對保守的「75歲」，是當時保險業為了確保能「永續經營」所採取的共同策略。

面對這個問題，我們能做什麼？

立刻拿出保單，做總體檢：現在就去找出你和家人的保單，翻到「附約」，找到「最高續保年齡」。確認那張最重要的醫療實支實付，到底能陪你走到幾歲。

重新思考保險的意義：如果醫療險，註定在高齡時離開，那它就只是「青壯年時期」的風險轉嫁。蘇哲永說，真正能陪你到老的，是那些有「資產累積」性質的保險，才是你未來真正的「醫療預備金」。

尋找市場上的稀有選擇：市面上，依然有極少數願意「保證續保至80歲以上」的醫療險，但它們通常保費極高，且核保嚴格，這需要你主動去詢問、比較。

蘇哲永說，保險從來就不是買了就沒事。它需要你像對待家人一樣，定期關心，時時檢視。希望大家能提早認清這個「不保證」的真相，不要變成那個站在懸崖邊，才發現沒有路的人。



回到原文

更多鏡報報導

她把懷孕女兒肚子割開「挖出胎兒」 檢痛批：邪惡的化身！

開心婚禮變調！姑姑超扯理由親手「溺死」6歲姪女 親生兒子都不放過

台人到日本旅遊「一舉動」超熱情 網嚇瘋搖頭：千萬別做