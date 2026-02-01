保險OL偷吃「不和男友分手」！偏激小王威逼「再15次」：算天數非發射數

社會中心／羅欣怡報導

保險業OL激戰小王，反被威脅再戰15次。（示意圖／pixabay）

在保險公司上班的小花（化名）已有交往多年的男友，但卻和同事阿強（化名）激戰3次，阿強惱怒小花不願和男友分手，竟語帶威脅給小花兩條路：不是告訴男友實情，就是在期限內「再戰」15回合。小花不堪其擾最後報警求償60萬，法院審理後，判阿強須賠償10萬元。

保險業OL背男友「激戰同事3次」 拒分手遭恐怖威脅

判決書指出，小花背著男友和阿強發生性關係，但卻不答應阿強分手後交往，阿強心有不甘，於2024年1月起陸續透過電話和Line瘋狂威脅小花，不是他到小花男友的公司攤牌，就是小花答應他發生性行為15次「相抵」。

不分手就「再戰15回」：是上床天數

小花控訴，當她拒絕阿強的要求後，對方因此暴怒、不斷要求自己在2024年2月14日前要完成2次，同年月28日前要完成15次，「如果沒有在上述時間內完成，他會再往上增加次數」； 阿強也曾提醒小花必須在一定時間前完成所謂之「15次」，否則後果自負，更強調「15次要在摩鐵」、「我所謂的15次不是射15次，而是上床天數，我之前說過」。

法官認定「關鍵對話」性威脅：判賠10萬元

法官調查，阿強曾在警訊時表示自承知道小花男友在某集團當業務，並非開庭時辯稱的不知情；從他與小花的對話中也得知，阿強所說的「摩鐵」、「上床」、「後果自負」等具有高度性相關及威脅詞彙。刑事部分，阿強被依強制未遂罪判處有期徒刑4月，得易科罰金。民事部分，裁定阿強應賠償10萬元。可上訴。

