保養趨勢「成分為王」！李多慧、SJ利特同款公開，韓國熱賣第一
保養趨勢「成分當道」！根據CMRI《2025美妝報告》指出，成分標示清楚、來源可信，已成為購買時的基本條件，消費者不再被華麗包裝吸引，而是開始「看成分、比功效」，懂得為自己的肌膚選對產品！這篇就來分享講究「成分」的保養新品，李多慧同款Olive Young熱賣第一的FULLY、SJ利特愛用的Der28都在其中！
李多慧同款！FULLY綠番茄毛孔緊緻系列
李多慧愛用的FULLY《綠番茄毛孔緊緻系列》，核心成分為綠番茄中特有的天然生物鹼「番茄鹼」，能幫助緊緻毛孔、提升彈性，改善泛紅並強化肌膚的水潤度！系列中又以《綠番茄潔膚泥膜》在Olive Young熱銷第一，也是李多慧愛上FULLY的第一支產品，她表示台灣的氣候很容易讓肌膚出油，「我最早是用泥膜開始，後來發現整系列都很好搭配使用」，泥膜含49%綠番茄毛孔彈性能量，結合洗面乳與水洗式面膜，添加6種不同顆粒細度的複合礦物泥層層吸附，徹底清除黑頭、老廢角質並改善毛孔鬆弛，弱鹼性潔膚配方賦予洗後肌膚柔軟細滑，毛孔清爽暢通、潔淨透亮！
利特為Der28站台！愛用VITERRA F.V.C修護面膜
Super Junior特利為它來台！韓國專業修護品牌DER28，專注修復、科學、精心配比，致力於恢復肌膚平衡！核心成分「VITERRA™️」採用微細發酵與精密分離技術，濃縮為超小分子能迅速滲透至肌膚深層補足養分，特利最愛修護面膜，一片擁有30ml類安瓶精華，不只能迅速恢復肌膚水亮光澤，還能保養脖子、手腳與全身，特利都會用面膜剩下的精華液抹全身，連肩膀肌膚都咕溜發光！
外泌體霸主未來美又推爆款！REJUTIDE®麗珠肽新生乳
未來美強打外泌體＋藻針＋PDRN的針管精華狂銷熱賣！延續專業院線系列的保養專業，未來美再推爆款《REJUTIDE®麗珠肽新生乳》！獨家專利麗珠肽成分，結合彈力肽與EGF修護肽，搭配市面最高濃度鮭魚PDRN，快速撫平肌膚躁動、從肌底撐起光澤澎彈！絲潤的乳液質地相當好吸收，吃進肌膚後意外地清爽，彈潤澎澎感卻可以維持住，夜間保養或妝前用，肌膚飽滿水嫩亮到像燈泡！推薦搭配針管精華一起使用，吸收效果好上加好！
謝欣穎酒糟肌的救星！舒特膚緊緻賦活系列
肌膚極度敏感、已經是酒糟肌的謝欣穎也一用愛上！敏感肌好朋友舒特膚單純直接有效的成分配方，一直都穩坐敏感肌保養霸主，全新推出抗老系列《舒特膚緊緻賦活系列》，主打敏感肌也能安心用的「雙金三角」抗老配方！穩膚金三角有維他命原B5、維他命B3、甘油，新生金三角有高純胜肽、雪絨花植粹、米粕粹取，實證可以活化膠原蛋白、撫紋更勝A醇！謝欣穎分享自己會在法令、抬頭紋、眼紋等處疊加使用，明顯感覺肌膚變得平滑細嫩，而且舒適又安心！
