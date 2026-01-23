保鮮盒油油的洗不掉？實測「廚房必備神器」10秒解決油污異味！

塑膠、矽膠保鮮盒堪稱廚房萬用神器，不只裝便當、存放剩菜都靠它，但不少人有共同困擾，因為保鮮盒用久了，油汙卡在盒內洗不掉，摸起來總是滑膩，食物氣味揮之不去，甚至被咖哩、韓式泡菜染成一片黃紅，看了就「阿雜」，狂擠洗碗精仍無濟於事。

近日有網友分享一招超神清潔法，只要在保鮮盒裡放進廚房紙巾、清潔劑，再加上「廚房常見的一款調味料」，短短10秒就能讓保鮮盒恢復清爽、不油不膩，連惱人的異味也一併消失，讓人不禁直呼「早知道就好了」。

保鮮盒油汙、食物味道殘留？「加鹽」搖一搖清潔溜溜

日本電視節目《只有30％日本人知道的事》（暫譯）曾實測，準備兩個同樣沾滿油汙的塑膠保鮮盒，其中一個僅加入少量清水，另一個則加入清水與鹽巴，蓋上盒蓋後分別搖晃，再以清水沖洗比較清潔效果。

結果顯示，未加鹽的保鮮盒依舊油膩，觸感黏滑；反觀加入鹽巴的保鮮盒，洗後不僅不油，摸起來甚至像新的一樣！

為什麼光是加鹽就有清潔奇效？原來，保鮮盒盒子內部不是完全光滑的，油脂容易卡在容器表面的細小凹凸處，而鹽巴顆粒能深入縫隙產生摩擦，進而將油汙一併帶走。

這招祕技獲得不少日本家庭青睞。日本家庭主婦「新米酒婦真澄」（暫譯）實測更發現，即使不加水，只要在保鮮盒中倒入粗鹽、蓋上蓋子搖晃約2分鐘，就能看到鹽粒逐漸吸附油脂與髒汙，結成一塊塊鹽團。倒掉後再用少量洗碗精清洗，不僅去油效果顯著，連異味也一併消除！

保鮮盒清洗3秘訣！廚房紙巾、小蘇打、橄欖油都是秘訣

除了鹽巴去油，「新米酒婦真澄」也分享3招實用保鮮盒清潔技巧，從去油、去味到預防染色一次搞定，過程簡單還不用沾手。她將影片上傳至TikTok，累積超過400萬次觀看、60萬人按讚，有大量網友跟風實測！

保鮮盒清潔秘訣1：廚房紙巾+清潔劑，利用「吸附原理」對抗咖哩

遇到裝過咖哩、泛黃嚴重的盒子，清洗後還是泛黃！在保鮮盒中加入約2滴清潔劑後，加入清水至保鮮盒的一半，再放入一張廚房紙巾。

接著，將保鮮盒蓋上蓋子後，搖晃30秒至保鮮盒起泡，此時油汙會被廚房紙巾吸附，只要用清水即能洗淨油汙、染色，並消除咖哩臭味。在搖晃保鮮盒時。別忘了一定要蓋上蓋子，以免泡沫、水飛濺。若保鮮盒較大，也要適量增加清潔劑與水量唷。

保鮮盒清潔秘訣2：小蘇打搭配微波爐，讓油垢「自動分離」又消臭

對於長期累積的頑強油漬，可以利用溫度的力量。用保存3天，已染色、泛黃的保鮮盒實測，在保鮮盒中，加入2小匙小蘇打，加入清水至8分滿並混和均勻，再放入微波爐約微波1分鐘。

微波完後，可見小蘇打水因混合了油脂變得混濁，稍微放涼後，倒掉小蘇打水，再稍微用海綿清潔，即能清除油汙又消臭。

保鮮盒清潔秘訣3：橄欖油是天然的「防護膜」

如果打算裝泡菜或韓式辣醬，建議在裝盒前先做「預防措施」，可在保鮮盒中多墊一層保鮮膜，預防泡菜等食物染色，防止氣味沾染在保鮮盒上，造成清潔困擾。

除此之外，也可以將橄欖油倒在廚房紙巾上，擦拭保鮮盒內部，可在塑膠表面形成一層橄欖油薄膜，不僅預防染色，由於橄欖油是能吃的食材，和食物一起吃進嘴中也無妨。



