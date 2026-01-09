你也習慣使用保鮮膜來保存剩菜剩飯嗎？保鮮膜是很多家庭都有的廚房用品，無論是碗盤、容器想要隔絕空氣，都可以靠保鮮膜來搭把手，然而，這個有如神助的廚房小物，如果選錯材質、用錯方法，很可能在不知不覺中釋放出有害物質，讓我們餐餐吃進毒素。（編輯推薦： 快看廚房浴室！這15樣東西沒壞也得丟，否則毒物細菌全吞肚 ）保鮮膜用錯恐傷身！高溫、高油千萬別碰

市面上的保鮮膜材質主要分為聚乙烯（PE）、聚甲基戊烯（PMP）、聚氯乙烯（PVC）與聚偏二氯乙烯（PVDC）四大類。根據食藥署的介紹，PVC和PVDC材質的保鮮膜產品，因為遇熱或接觸油脂後會產生塑化劑或毒性，因此不適合和高油及剛出爐、還很燙的食品直接接觸；而PE和PMP材質的保鮮膜不含氯、適合日常使用，尤其是PMP耐熱性最佳。

圖片來源／「食用玩家–食藥署」Facebook

如果忽略保鮮膜背後隱藏的毒物危機，很可能會為健康帶來慘痛的代價！中國醫藥大學附設醫院的衛教文章提醒，長期暴露在保鮮膜溶出的塑化劑之下，可能增加罹患乳癌、子宮內膜癌等女性賀爾蒙相關癌症的機率，更會影響男童成長後精子稀少活動力弱、不孕等問題。（編輯推薦： 全家鉛中毒因天天做「這件事」！空氣、粉塵藏這毒，3招自救 ）

怎麼用保鮮膜才安全？3個重點不怕塑化劑下肚

擔憂保鮮膜使用不當會有風險，那麼該如何正確使用才能兼顧便利與安全呢？張語希營養師特別整理了三個關鍵的使用要點，教大家在日常生活中如何避開誤區，安心使用保鮮膜：

等待食物冷卻後再包 千萬別急著把熱騰騰的食物包起來，應等待食物完全冷卻後再使用保鮮膜，這樣能大幅降低化學物質溶出的機率。 和食物保持安全距離 使用保鮮膜時，應保留至少一公分的距離，不要讓保鮮膜直接接觸到食物表面，避免油脂分解保鮮膜。 冷凍食材時需隔離 當使用保鮮膜包裹冷凍食物時，建議先墊一層烘焙紙作為隔離層，防止保鮮膜在低溫下與食物沾黏在一起。

不用保鮮膜，還有4個方法能夠保存食物

除了使用保鮮膜，其實廚房裡還有許多好用、省錢又環保的替代方案，能減少塑膠製品的使用，同時保障飲食安全：

用尺寸合適的盤子 用盤子代替保鮮膜，可以說是每個人家裡都能做得到、且一毛錢都不用花的老秘方。只要拿家裡尺寸合適的盤子，蓋在容器上面就行，但要注意的是，蓋著盤子無法從外面看到裡面的狀況，因此比較適合短時間冷藏，不建議使用在長時間保存上。 矽膠蓋 將矽膠蓋直接蓋在盛入食物的容器上方，再放進冰箱保存，能夠有效防止阻擋冰箱異味、避免食物水分流失，再加上服貼度好、還可以反覆清洗使用，可以說是替代保鮮膜的最佳選擇。 鋁箔紙 如果食物在盤子上堆成一座小山、沒辦法用盤子、矽膠蓋直接蓋在上面，則可以改用鋁箔紙，不僅沒有塑化劑溶出的問題，丟棄時也能當一般垃圾簡單處理，但記得鋁箔紙屬於金屬材質，如果享用微波爐加熱，一定要先把鋁箔紙拿掉，以免發生危險。 附蓋耐熱玻璃容器 附蓋的玻璃容器耐熱度高，可以直接裝進容器中上菜，如果吃不完，則可以蓋上蓋子密封，既能夠好好保存，還能少洗一個餐具。不過，要是蓋子的材質是塑膠，還是會建議放涼後再蓋上，降低塑化劑溶出的風險。



原文引自：保鮮膜包錯全家吃毒恐致癌不孕！4招「零塑毒」替代法好用又省錢